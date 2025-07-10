陳匡怡認「被粉絲留言糾纏很累」　直球對決開轟：頭腦EQ不正常

記者王靖淳／綜合報導

女星陳匡怡日前因在社群曬出追求者豪車、飯局等照片被部分網友狠酸，事後她親自回擊質疑留言，不料最近又疑似因為發布新貼文而引發網友留言吐槽。為此，她昨（9）日再度發文回應了！

▲陳匡怡。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

陳匡怡7日在臉書發文寫下「男藝人的頭蓋骨」，並搭配一個露牙齒微笑的表情符號，貼文曝光後，立刻掀起兩派討論，有不少網友紛紛留言表達疑惑，「蛤」、「什麼啦」、「看不懂」、「妳還好嗎」、「這是什麼哏？」、「帳號是不是賣給別人？」，但也有一派網友持不同看法，「做自己」、「匡匡的真實，我喜歡」、「希望匡匡平安健康，美麗且快樂」、「這位小姊姊，你超棒，內核真的很猛，繼續穩穩走自己的節拍。」引發不小熱議。

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▲▼陳匡怡的貼文引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

面對網友在貼文底下的留言評論，陳匡怡昨（9）日再度更新臉書貼文，直率表達自己對部分留言所帶來困擾的真實心聲。她提到，遭遇不理性的網路評論，讓她感到相當疲憊及無奈，「我覺得一直被智障粉絲的智障留言糾纏很累。」陳匡怡進一步指出，她質疑會寫下這些留言的網友，理解能力及情緒反應是否正常，「我認真覺得會講這種話的人，對事情的理解（頭腦的能力）跟情緒的EQ（情緒的產生），絕對不是正常人。」