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等了3年…金曲最強新人回來了！　洪佩瑜一口氣宣布2大喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

歷時13個月收歌、4個月配唱，金曲新人、金馬原創歌曲雙料得主洪佩瑜，終於宣告第二張個人專輯完成錄音。公司更在殺青當天準備了象徵紀念的磚塊道具和栩栩如生的心臟蛋糕為她慶祝，也見證她的努力與付出。

▲▼洪佩瑜第二張專輯終於正式完工。（圖／何樂音樂提供）

▲▼洪佩瑜第二張專輯終於正式殺青。（圖／何樂音樂提供）

▲▼洪佩瑜第二張專輯終於正式完工。（圖／何樂音樂提供）

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距離首張口碑爆棚的《明室》已近三年，她坦言：「第一張像走進隧道，還在摸索；但現在我已經站穩位置，能看見更多、感受更多，少了茫然，也找到焦距。」新作品將不再只是自我出發，更試圖與他人產生連結。洪佩瑜透露，二專的方向是「與自己保持距離」，更貼近他人的情感與經歷，這樣的角色轉換讓她感到掙扎與不確定，「要移動到那個距離去感受世界，是很大的挑戰，我甚至懷疑自己做不做得到。」直到她聽見成品，才放下過程中的不適與不安。

她也形容進錄音室彷彿進入另一個宇宙，能暫時脫離現實世界，專注與聲音相處。 整張專輯製作過程極為艱難，不少歌曲難度驚人，讓她笑說配唱時「很想拿磚塊砸自己頭」。也正因如此，她形容這是一段不斷打開內心、突破極限的過程，「這些歌要先進到我身體再唱出來，真的很難。」

▲▼洪佩瑜第二張專輯終於正式完工。（圖／何樂音樂提供）

▲洪佩瑜收到唱片公司送的心臟蛋糕。（圖／何樂音樂提供）

自《明室》拿下金曲獎最佳新人後，又憑〈同款〉一曲奪下金馬原創歌曲獎，被譽為「金獎寵兒」的洪佩瑜，坦言獲獎對她來說不是壓力而是助力，「那是上一階段大家努力的成果，而我很喜歡這樣一起全心全意的創作過程。」她預告今年除了能聽見新作，年底也將舉辦大型演出。

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