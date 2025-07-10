網友自爆「幫馬國畢打遊戲53萬」助東山再起！本尊速報警3點聲明

記者陳芊秀／綜合報導

藝人馬國弼（前藝名馬國畢，本名鄭盛元）於2013年因簽賭欠下5000萬元債務，選擇放下明星身分，近年來努力工作，身兼多職，靠自身力量還清債務，意外獲得不少支持與關注。近日，一名自稱遊戲公司電子工程師的網友「阿騰」在社群平台上表示，曾協助對方打遊戲賺53萬元，引發熱烈討論。而馬國弼火速否認。

▲網友聲稱幫馬國畢（馬國弼）打遊戲贏53萬助東山再起，馬國弼火速報警發聲明。（圖／翻攝自Threads）

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一位自稱遊戲公司電子工程師的網友「阿騰」在Threads發文，PO出多張對話記錄，聲稱曾協助馬國弼透過打遊戲贏得53萬元。他表示因看到馬國弼做搬家公司工作的新聞，勇敢面對，願意提供協助。他謙虛說自己幫助有限，認為這筆50多萬元的獎金至少能幫助馬國弼渡過目前的生活難關，最後他還向網友喊話：「虧本我會賠你本金，只要你有東山再起的決心，我一定會全力以赴幫你！」然而，該則貼文被質疑可能涉及詐騙，但也有民眾因看見藝人參與而受騙加入。

▲網友「阿騰」聲稱幫馬國畢（馬國弼）打遊戲贏錢，還向網友喊話：「有決心我會幫你」。（圖／翻攝自Threads）

馬國弼昨日（9）晚間在Threads發出3點正式聲明，第一強調手機內並無任何遊戲APP，第二點強調完全不認識爆料網友，第三點否認贏得50多萬元的說法。此外，他也公開了前往警局報案的照片及報案單，希望藉此提醒大眾避免受騙。

馬國弼日前宣布改新藝名，表示為了讓自己變得更好，在高人指點下改名「馬國弼」，嘗試姓名學，希望透過調整名字轉機。現在除了上綜藝節目，還接演八點檔，努力賺錢。

▲馬國弼曬出報案單，呼籲民眾勿上當。（圖／翻攝自Threads）