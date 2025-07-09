《書卷一夢》虐戀吻戲登熱搜！劉宇寧羞喊：像當眾處刑

記者許逸群／綜合報導

古裝愛情劇《書卷一夢》由李一桐和劉宇寧領銜主演。該劇巧妙融合穿越、反套路、雙重人生等元素，打破傳統古裝偶像劇窠臼，講述現代演員宋小魚（李一桐 飾）穿越到自己即將拍攝的劇本「清寧一夢」中，成為命運多舛的女主角宋一夢的故事。

▲《書卷一夢》吻戲登上熱搜。（圖／取自微博）

劇中，宋一夢為驗證蒙面俠離十六（劉宇寧 飾）真實身份，不惜以身試險，最終揭露離十六便是七皇子南珩的驚人秘密，為後續情感發展埋下伏筆。隨著劇情推進，宋一夢與南珩之間的情感糾葛逐步升溫，從最初的誤解與抗拒到後來的真情流露，他們在命運的捉弄與真心的考驗中不斷拉扯，上演了一幕幕令人心動又揪心的愛情故事。

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▲▼《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劇中多次出現李一桐和劉宇寧的吻戲，其中一幕屋頂吻戲更成為熱議話題，相關拍攝花絮更登上熱搜榜。劉宇寧在宣傳活動中，更笑稱觀看自己吻戲的感受猶如「當眾處刑」，引起現場一片笑聲。李一桐則表示，自己私底下其實是個「逗人」，這次的角色讓她得以展現更多元的個人魅力。

除了男女主角的精彩表現，其他演員的演出也同樣亮眼。祝緒丹飾演的宋一汀，從一開始的「姊夫變丈夫」的驚人言論，到後來覺醒成為獨立女性的轉變，都給觀眾留下深刻印象。而王佑碩與劉宇寧飾演的角色之間的兄弟情誼，也隨著劇情發展出現反轉，預示著未來劇情將更加波瀾起伏。