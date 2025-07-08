趙露思「社群不見1認證」被疑解約　曾認遭前老闆毆打…公司急回應

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思在2024年底因為拍戲過勞病倒，同時爆出曾遭前老闆霸凌一事，掀起高度關注。雖然她的經紀公司銀河酷娛否認，但近來有網友發現趙露思的小紅書認證少了公司名稱，猜測她是否已經解約。

▲趙露思年初曾認遭前老闆施暴。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思的閨蜜曾爆料指出，趙露思在2019年遭經紀公司霸凌，除了語言上的暴力，還有肢體施暴。後來，趙露思在年初也發文認了「長大後又挨了打」，坦承罹患心理疾病，不過，當時銀河酷娛回應表示「工作規劃沒有意見分歧」，同時警告網友不可再造謠。

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趙露思在病倒後，屢次傳出將出走銀河酷娛，但一直沒有下文。直到近日，有網友發現她小紅書認證中已經沒有銀河酷娛的機構認證，似乎已經解約。對此，根據《新浪娛樂》報導，銀河酷娛回應：「沒有解約，謝謝。」

▲趙露思的小紅書已無公司認證標籤。（圖／翻攝自微博）

此前，趙露思還被網友發現在小紅書上點讚一則批評公司「偏心孟子義」的貼文，疑似不滿公司給的待遇。該文指出，銀河酷娛為旗下另一女星孟子義的新劇《桃花映江山》砸重金包下1萬個「雲包場」名額，幫忙宣傳；反觀趙露思先前主演如《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等熱門作品熱播期間，卻從未獲得同等規格的支持。還有媒體爆料，趙露思當年憑藉《傳聞中的陳芊芊》帶動公司轉虧為盈，吸引阿里影業投資，救活瀕臨破產的銀河酷娛，卻始終未獲得應有的資源。