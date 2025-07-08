出道40年…南霸王歌王七郎發片鬆口了：生涯最後一戰

記者蔡琛儀／台北報導

出道近40年的南台灣「南霸天歌王」七郎，推出第42張專輯《南國之戀》，不僅首度轉換跑道加盟豪記唱片，還自嘲這張新作是「最後一舞」，要拚一次全新的開始。他坦言此次專輯對自己意義重大，不僅當作歌唱生涯的最後一戰，也視為重返戰場的新起點。為此，他還特地飛往越南放鬆充電，沒想到天天遇雨，笑稱自己是「自帶雨水的財神爺」，為新專輯帶來好兆頭。

▲七郎推出新專輯《南國之戀》。（圖／豪記提供）

主打歌〈南國之戀〉同時是三立八點檔《願望》的片尾曲，歌中不但保有七郎一貫濃郁的草根情感，還加入72字的長口白，是他歌唱生涯中少見的挑戰。他說當初錄音壓力大到快喘不過氣，但也格外感動：「要在40秒內講完還不能NG，這首歌真的是唱到心坎裡。」沒想到原以為困難的口白錄製，竟只錄三次就順利過關。

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不過整體錄音過程其實波折不斷，七郎透露錄音前突發重感冒，為了恢復肺活量，他連續三天游泳復健，堅持要用最好狀態開唱。他也自嘲這是他40年來第一次因感冒延後錄音，「但轉念想，就是好事多磨！」他表示這次作品自己非常滿意，也感謝新東家的全力支持。

▲七郎日前去越南度假。（圖／豪記提供）

七郎也提到，新歌講的是痴情男兒苦等書信卻落空的故事，有點像《海角七號》，感情真摯，現場演唱時，粉絲反應熱烈，「大家就愛這種有味道的歌啦！」他笑說，現在的自己像個新人，心情就像剛出道一樣，「這張專輯我拚了，當成最後一舞來跳，希望唱到大家心坎裡！」