《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」　曝演藝圈潛規則：Soda也是

記者蔡宜芳／綜合報導

DJ妖嬌是《我愛黑澀會》出身，連續多年到高雄啤酒音樂節演出的她，日前因大聊隆乳話題，登上版面。她7日也分享在演藝圈打拚的心聲，強調自己很珍惜曝光機會，也不諱言直說：「你問我DJ為什麼都要隆乳？還不是你們這些王八蛋愛看！」

▲妖嬌日前出席高雄啤酒節。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）

妖嬌坦言，自己一路從《黑澀會》到棒球啦啦隊、演藝圈邊緣打拚，沒經紀公司支撐下，能有新聞曝光並不容易，因此相當珍惜被報導的機會。她透露，在跟媒體聊到跟韓籍啦啦隊李雅英同台的話題時，因為焦慮「差點直接整形才能拚得過」，「後來就聊到胸部，我當然不會避諱啊。」

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▲妖嬌曾在社群分享隆乳心得。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）

妖嬌不諱言，生完小孩就有把身材恢復的打算，也在社群說過隆乳的事情，「演藝圈就是有個潛規則，一定要單身，感情狀態要麼模糊，要麼緋聞，不然怎麼騙得到你們宅男的錢？」她表示，自己在去年台灣到巴黎參加文化奧運演出，就已經感到很驕傲，「代表我不是花瓶，我感謝以前啦啦隊時期支持我的粉絲們，到現在還願意支持我的你們。」也真心希望未來能吸引更多女粉絲，「女孩們，我完全沒有殺傷力，我還會無私分享變美的方法，醫美、瘦身、運動、美容 anything！」

對於「隆乳」變成焦點話題，妖嬌表示完全不會受傷，「你問我DJ為什麼都要隆乳？還不是你們這些王八蛋愛看！」她還提到，以前韓國DJ Soda還沒隆乳時，追蹤數不高，「現在還不是她隆完露半球，你們才知道？」妖嬌也直言，胸部小確實不會怎樣，但自己看得不開心，並幽默嗆說：「既然大家知道我隆乳，希望多多關注我，我是前黑澀會美眉妖嬌，曾是義大犀牛啦啦隊，你們前輩啦！」

▲▼妖嬌分享打拚心聲。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）