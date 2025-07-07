日團Klang Ruler「台灣度7／5末日預言」　她笑喊「活著真好」：有點怕⋯

記者吳睿慈／台北報導

日本新銳樂團Klang Ruler由製作人與主唱的 Yonkey領軍，加上女主唱YasudaChihiro、貝斯手KatoTakumi、鼓手Shimisho以及吉他手Gyoshi等5位組成。他們6日結束演出，7日風雨無阻在台北接受媒體聯訪，恰好也在台灣度過7月5日末日預言，吉他手Gyoshi深信預言笑喊：「真的有點怕。」醒來後感覺活著真好。

▲Klang Ruler首次在台北舉辦專場。（圖／環球音樂提供）



Klang Ruler於2024年9月來台參加音樂祭，他們相隔近1年，來到台灣舉辦專場，YasudaChihiro誠意十足準備了台語，由於發音小出槌，粉絲聽得一頭霧水，7日受訪時揭曉答案，「台灣是我們第一次海外演出的地方，對我們來說相當印象深刻，今天我們要來超越去年的開心程度，一起嗨到最後。」

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活動強碰颱風來襲，YasudaChihiro表示：「我們也是快演出之前才聽說颱風要來，我的台灣朋友也因為颱風沒辦法來看演出。」她直呼可惜，不過台灣粉絲熱情滿滿，「粉絲超級嗨，開場音樂才剛下，大家就大聲尖叫，感受到粉絲的熱情。」演唱會期間，她關心粉絲「大家沒事嗎」，歌迷還安慰她「沒事，妳人好好」。

▲▼日團Klang Ruler吉他手信末日預言，她笑喊在末日來以前要趕快完成清單。（圖／環球音樂提供）



日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）預言7月5日世界末日，Klang Ruler剛好人在台灣，貝斯手KatoTakumi直呼「我完全不相信，但就算有末日，我也知道台灣粉絲很多人在等我」。同團隊友吉他手Gyoshi則是深信預言，她說「那個預言是指整個7月，我覺得7月可能會發生大事，真的有點害怕」，她笑喊：「我就是趁著末日來以前，趕快把願望清單做一做，想要睡到自然醒、多去泡溫泉。」6日醒來時有覺得活著真好，逗笑所有人。

結束6日的演出，Klang Ruler期待下次訪台的機會，貝斯手更加碼表示：「這次演出就像YasudaChihiro說得一樣，從開場就很熱烈，到最後都很嗨，讓我們沸騰到最後一刻，雖然這次我沒有講到台語，但我下次來的時候，會試著講講台語。」現場向記者學了「水啦」，希望下次雪恥。新曲〈LullaBye〉即將在9日發行。