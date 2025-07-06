玉兔花博上廁所「門被陌生男打開」　嚇壞抖真相：有鎖跟沒鎖一樣

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年嫁給導演Howard，同年底生下兒子姆姆，今年5月驚喜宣布懷二寶的她，今（6）日在社群上傳一段短片，透露最近和老公帶兒子到花博公園走走，結果在上廁所時門突然被一名陌生男子打開，讓她當場嚇壞，後來更發現門的結構本身就設計有問題，「有鎖跟沒鎖意思是一樣的，真的是超可怕的！」

▲玉兔在花博上廁所門被陌生男打開。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔透露，當時她去使用花博公園新生園區內的廁所，結果發現有人突然試圖開門，沒想到門把被輕輕晃動幾下後，門就被打開，讓她整個人嚇傻，「我根本來不及反應」，尤其對方還是一名男性，只對她說了句「不好意思我不知道」就結束，讓玉兔心裡非常不安。

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▲玉兔提醒大家在外上廁所要小心。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔回憶，門被打開的當下其實她很納悶，因為自己明明進廁所時就確定把門鎖好，實在不理解為何還能被打開。她後來觀察門鎖的結構，才發現只要簡單左右晃動門把，鎖就會失效，幾乎形同虛設，「有鎖跟沒鎖意思是一樣的。」

▲▼玉兔實測門內外角度給大家看。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔更直言，若發生在深夜、或遇到心懷不軌的人，後果簡直不敢想像，「如果是晚上，被有心人士盯上，完全不敢想像會發生什麼事。」最後，她提醒大家，無論到任何地方上廁所，都該仔細確認門鎖的安全性，以防不測，「大家上廁所時，真的要注意門鎖是否真的有發揮到作用！」

▲玉兔實測門內外角度給大家看。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）