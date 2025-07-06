F.F.O簽唱會強碰颱風！　「晴男」發威粉絲塞爆現場

▲F.F.O發行首張專輯《Future For One》。（圖／踢帕娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

《原子2》冠軍男團F.F.O發行首張專輯《Future For One》交出亮眼成績單，今（6日）在台北舉辦首張專輯簽唱會，俊希、至琦、加藤琉士以中英日三種語言和現場打招呼，隨後帶來專輯主打歌〈大丈夫〉，全場粉絲立刻跟著大合唱，F.F.O也喊話：「希望未來不管是專輯或是EP都可以維持這樣好的成績，也謝謝大家一路以來支持，我們會更努力的。」團員們更立下Flag相約一起在台北流行音樂中心舉辦屬於F.F.O的專場演唱會。

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▲▼昔日導師王Aden現身力挺F.F.O。（圖／踢帕娛樂提供）



因為比賽結緣的導師王ADEN，一路以來都相當關心F.F.O的發片進度，發片後也以行動力挺他們，現身簽唱會帶來限定版本的〈大丈夫〉，和特製的消暑金色寶箱『箱了你7次』，以表很關心F.F.O的意思，F.F.O表示王ADEN對他們來說，一直都是陽光、活潑、義氣和熱血的存在，直呼：「ADEN哥真的非常暖心。」身為過來人，王ADEN不忘提醒F.F.O，「簽唱會後都要面對媒體，記得想一個最帥的答案。」不忘放閃直呼：「我愛你們！」彥旭和鈞嘉原本就很喜歡王ADEN的音樂，直呼：「從沒想過能和老師一起同台演出，非常開心。」

去年底出道的F.F.O，短短不到一年的時間已登上各種不同類型的舞台，甚至經過天氣的考驗，赴日拍MV碰上暴風雪，這次簽唱會遇上颱風即將來襲，原先氣象預報降雨機率高達80%，F.F.O「晴男」發威，現場是舒服有太陽的晴天，一切和主打歌〈大丈夫〉一樣「完全沒問題」，而談起誰最怕熱，是團內的流汗王？F.F.O異口同聲說是加藤，加藤也說：「我是最會流汗的！我只能多喝水、噴涼感噴霧、還要休息的時候好好冷靜。」

