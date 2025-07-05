丁文琪「只有我這樣收行李」 打包照片曝光：強迫症請跟我相認！

記者潘慧中／綜合報導

丁文琪2017年與林宥嘉結婚後，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活。她4日便在社群網站分享打包行李的照片，其中的亮點讓她不禁好奇發問「強迫症太太請跟我相認」！

▲丁文琪笑說自己有強迫症。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



從Instagram限時動態中，可以看到丁文琪整齊地擺放著多套童裝，包含上衣、連身褲、短褲等服飾，顏色與款式繽紛多樣，從粉嫩的粉色、橘色、米白到童趣圖案的T恤一應具全。

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▲▼丁文琪出門一定要讓兒女穿成套服裝。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



丁文琪笑說和朋友分享這張打包的照片後，「結果發現只有我是這樣收行李的」，她承認出門一定要讓兒女穿成套的服裝，「有餘力的話連大人的也會一起搭。」

▲丁文琪解釋有餘力的話才會一起搭配自己和老公的服裝。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



從照片中的確能發現，丁文琪一對兒女的衣服風格與顏色不僅一致，還明顯經過細心搭配，展現出身為母親的細膩，也掀起許多爸媽對子女穿搭的一波討論。