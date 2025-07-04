張菲媳揪7／5預言「不被影響很難」　一家四口赴日吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒預言今年7月5日將發生超級大地震，消息曝光後讓不少人擔心。為此，綜藝大哥張菲的媳婦、女星翁馨儀今（4）日也在社群發文談論此事。

▲翁馨儀會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

談到日本漫畫家龍樹諒預言今年7月5日將發生超級大地震，一家四口到日本旅遊的翁馨儀坦言，最近常被問到和這天有關的問題。她透露，當初訂機票時其實沒想太多，畢竟她認為平常生活就已經夠焦慮，不想連對未來的預期都被恐懼綁架，「不知道被問了幾次7月5號，說真的，我買機票時什麼也沒想，平常已經夠焦慮了，不想連未來都焦慮。」

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▲翁馨儀2013年嫁給張少懷。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

不過要做到完全不受影響，其實有些困難，因此翁馨儀表示自己決定聽從YouTuber老高的建議，特地前往日本山梨縣，尋求一份心靈平靜，「不被影響很難⋯我還是聽了老高的話跑來山梨縣。」她分享，這次來到一間擁有百年歷史的古民家，當地幾乎沒有便利商店，整個村莊相當安靜，讓她有種穿越時空的錯覺。

▲翁馨儀發文談7／5。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

翁馨儀坦言遠離都市的紛擾後，連時間都像慢了下來，能夠簡單地過一天，對她來說是種久違的療癒，也讓內心變得踏實，「遠離城市紛擾，連時間都慢了下來，就這樣簡簡單單的過著非常安靜的一天。」最後，她在文末祈願：「願無災無難，願世界和平，希望一覺睡醒還是一如往常」，期盼一覺醒來，一切都還能如常。