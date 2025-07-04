《逆愛》落魄男為報復前女友「勾引富二代」　反被霸道總裁掰彎⋯電愛片爆紅

記者蕭采薇／台北報導

BL劇《逆愛》（Revenged Love）開播至今8集，在平台與社群間掀起極大關注，觀眾討論度居高不下。《逆愛》由2016年轟動亞洲的現象級BL劇《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇，講述由新生代男星梓渝所飾演的「落魄男」吳所畏，原本只是為了報復拜金無情的前女友，決定勾引她以養蛇為樂的現任富二代男友池騁（田栩寧飾演）出氣。

▲話題BL劇《逆愛》融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素。（圖／GagaOOLala提供）

沒想到這位跩跩的公子哥池騁不但自帶戀愛腦一撩就上鉤，陽剛霸氣又處處貼心護「夫」的反差萌，反而讓從未想過自己會愛上男人的吳所畏也被掰彎，徹底淪陷。兩人從偶遇對方互看不順眼、產生誤會，一路誤會冰釋、曖昧、約會和床邊糾纏等戲碼輪番上演。

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從情敵變情人的急速轉變，第二集開始就趕進度上演牽手、餵食、親吻，讓本劇的糖罐打翻狂灑不說，簡直甜到發燙，一發不可收拾。全劇融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素，不僅在劇情上環環相扣、事件不斷、峰迴路轉。

▲從情敵變情人的急速轉變，第二集開始就趕進度上演牽手、餵食、親吻，簡直甜到發燙一發不可收拾。。（圖／GagaOOLala提供）

令觀眾心跳加速的撩人台詞在社群媒體上掀起大量劇迷討論與二創潮流。尤其近期由GagaOOLala官方社群釋出一支由兩人電愛的影片，池騁說：「你就是個禍害，你自己心裡頭沒數？」吳所畏：說「你饒了我吧！」池騁則回：「你這麼壞，我怎麼輕易饒了你，你想我嗎？」

▲話題BL劇《逆愛》令觀眾心跳加速的撩人台詞，在社群媒體上掀起大量劇迷討論與二創潮流。（圖／GagaOOLala提供）

影片上架不到一天就衝破百萬次觀看、兩千則留言與兩萬次的儲存收藏。連海外粉絲二創吳所畏打籃球的影片，輕輕鬆鬆拿下46萬次觀看、7萬個讚及近千次儲存收藏；池騁幫吳所畏蓋棉被的影片也衝破79萬次觀看和5萬個讚，可見兩人的魅力勢不可檔。

根據平台統計，自該劇開播以來，在台灣、美國、英國與德國皆出現明顯的使用者活躍與訂閱數成長，其中台灣觀眾的迴響尤為熱烈。

▲田栩寧與吳所畏趕進度，演沒幾集就牽手。（圖／GagaOOLala提供）

GagaOOLala表示：「《逆愛》在平台與社群的亮眼表現，首集一開播就拿下平台上不分類節目全球88個國家、地區的收視冠軍。不僅代表觀眾對故事張力與角色情感的高度共鳴，也證明亞洲BL劇在全球市場具備深厚潛力與話題擴散力。除了站內收視人次急速攀升，《逆愛》也為平台帶來顯著的新用戶註冊與訂閱轉換。」

▲吳所畏（左）被池騁誤會，遭到一陣親密扭打。（圖／GagaOOLala提供）



目前《逆愛》已進入劇情高潮段落，落魄男吳所畏（梓渝飾演）勾引前女友的現任富二代男友池騁（田栩寧飾演）出氣。沒想到池騁一被撩就上鉤，陽剛霸氣又處處貼心照料吳所畏的起居及家人，短短半年，從未愛上男人的吳所畏也被掰彎，對池騁產生念想。

▲BL影集《逆愛》主角吳所畏由身高180公分的梓渝飾演。（圖／GagaOOLala提供）

池騁帶著女友見家長，場面尷尬又暗藏火藥味，池騁更提早離開，心中記惦著吳所畏！吳所畏也暗中幫忙著池騁保護了他心愛的蛇寶貝。GagaOOLala影音串流平台於每週一、二晚上八點首播最新一集，每週更新兩集。