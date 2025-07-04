若綺自曝大學四年沒洗外衣　五天洗一次頭竟然有油耗味

記者葉文正／台北報導

知名斜槓主持人錢毅與年代電視台攜手合作全新激辯型談話綜藝節目《錢進E世界》，結合AI輔助話題深度，邀請嘉賓分為兩派論戰，要帶給觀眾全新思辯上的提升與正能量。節目首集，模特兒若綺就自曝自己大學四年外宿從沒用過洗衣機，認為外衣「看起來不髒所以不用洗」，還大方坦承自己五天洗一次頭，誇張習慣讓丈夫楊昇達笑回：「不聞那頭油味睡不著。」

▲若綺五天才洗一次頭超可怕。（圖／年代提供）



《錢進E世界》首播邀請資深藝人馬力歐、搞笑藝人與模特兒夫妻檔楊昇達、若綺等人，大談男女如何分工家務事。資深藝人馬力歐吐槽自己妻子，身為家中老么十指不沾陽春水，自己又愛妻如命不讓她碰家務事，哪怕自己已經包辦了洗碗洗衣，卻還是讓她得了富貴手。

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▲錢毅主持。（圖／年代提供）

主持人錢毅虧他：「那你就是貧窮手，什麼都得你來洗，連她洗澡都要你來幫忙」。模特兒若綺則自爆自己除了貼身衣物會每天換洗外，外衣只要肉眼看起來沒有髒污，就是不用洗，最高紀錄大學外宿四年沒有用過洗衣機，丈夫楊昇達則說，有次去到若綺房間，發現有一個被罩住的「小山丘」，一打開竟是若綺累積了兩個月沒洗的衣服，嚇壞現場眾人。

▲資深藝人馬力歐、瘋順媽咪蔡逸帆、搞笑藝人楊昇達與模特兒若綺等人大談家務分工話題。（圖／年代提供）

皮膚科醫生蔡逸姍則表示，像若綺這樣，外衣不洗反覆穿卻能若無其事，完全不被皮屑和殘留甲醛殘害，根本是天賦異稟，皮膚應該是銅牆鐵壁。若綺繼續補充，自認環保局應該找她代言省水達人，因為她的頭髮雖然長，但是自己五天才洗一次頭，引起眾人譁然，一旁的蔡逸帆和楊佩潔趕緊跑來聞聞她的頭頂，接著崩潰大喊：「有啦！有油耗味！」，錢毅提醒楊昇達晚上睡覺睡下面一點，楊昇達笑回：「我沒聞到那味道我睡不著」，眾人直呼：「是真愛！」



《錢進E世界》由懂車、懂設計的斜槓專家錢毅首次獨挑大樑主持，主打「辯論型」談話節目，不是聚焦在嘉賓的個人生活經驗，而是從觀點出發，交換想法。除此之外，錢毅不只擔綱主持，也親自參與幕後工作，靠著出身美術系的室內設計專業，精心為節目製作背板設計圖，讓棚內金光熠熠。除此之外，因為有「玩車、懂車」的背景，又有車友與車商的人脈，《錢進E世界》每周都會有不同款式的豪車進駐當作佈景，帶給大家不同的視覺饗宴，錢毅受訪時也表示，自己的粉絲受眾多為愛車的男性，希望能夠透過台性較為女性化的電視節目，讓女生了解男生為何要買車？讓男生了解女生在想什麼？期待大家可以看節目和樂融融。更多精彩內容，敬請鎖定7/5（六）起，每週六晚間7點在年代MUCH38台、每週日晚間6點在壹綜合MOD312頻道播出的《錢進E世界》