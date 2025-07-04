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周鶴年曾告白「是妳的粉」！　明日花綺羅再開直播：雖然帥但沒關係

記者張筱涵／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅再度就與韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年之間的緋聞爭議出面澄清，強調兩人之間毫無親密接觸，外界流傳的說法「完全不是事實」。

外送稿用　▲▼明日花綺羅　周鶴年。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran、_juhaknyeon_）

▲明日花綺羅和周鶴年引發的風波目前暫時告一段落。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran、_juhaknyeon_）

明日花綺羅在7月1日的直播中回憶事件當天狀況，表示當時只是受邀參加一位男性朋友的生日聚會，現場有多名朋友與設計師等人，「是喝酒聚會沒錯，現場確實有韓國人，但我完全不知道周鶴年會來。」

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接著，明日花綺羅指出，當天兩人是初次見面，周鶴年說自己是她的粉絲，但她否認媒體報導所稱「發生關係長達三天」的內容，認為「完全不合邏輯」。她語氣堅定表示：「我沒碰過他，也沒抱過他，雖然他長得帥，但我們之間完全沒有任何關係。」

面對事件延燒導致周鶴年退出團體，明日花綺羅表達不解：「這樣就被退團，讓我無法理解，會不會是本來就有其他目的想讓他離開團隊？」她也批評網路上流傳太多虛假資訊。

本事件起於今年5月，當時周鶴年被拍到在東京某私人酒吧與明日花綺羅私下聚會，引發廣泛爭議。對此，周鶴年曾公開表示「確實有參與聚會，但沒有從事任何非法行為」，而明日花綺羅也重申：「我這輩子從未收過任何東西來換取關係。」

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明日花綺羅周鶴年

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