幻藍小熊重返校園...制服照美翻！　「學姐」王心凌高中綽號意外曝光

記者蔡琛儀／台北報導

女團幻藍小熊日前驚喜現身華岡藝校，參與北流全新節目《歌手返校日》拍攝。隊長XXIN與主持人大牙皆出身表藝科，這次以學姐身分回到校園，不僅和師生一起合唱校歌，還穿上經典制服造型登場，引起全場轟動，XXIN開心表示：「一走進來就一秒回到學生時期！」而成員采甄也曾在華岡就讀一年，直呼「一切都好熟悉」。

▲幻藍小熊為北流全新企劃「歌手返校日」驚喜現身華岡藝校。（圖／北流提供）

節目中她們帶來招牌歌曲〈OH!〉與王心凌經典〈當你〉，獻給台下所有追夢的學弟妹。演唱前還邀請學生清唱接歌互動，氣氛溫馨又歡樂。大牙在台上爆料：「王心凌以前在學校綽號叫『牛奶』，皮膚超白，跟毓一樣！」成員也分享學生時期的夢想與趣事，像是采甄原本想當服裝設計師、NICO曾差點成為射擊選手，而乖巧形象的XXIN竟自爆曾翻牆、教室烤肉、探險後山墓地，讓現場笑聲不斷。

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成軍以來，幻藍小熊在南韓發展，歷經不少壓力與挑戰。成員毓坦言，出道前一晚曾默默落淚，擔心沒人支持，但看到粉絲遠赴南韓應援深受感動；采甄則靠想像未來與看偶像影片激勵自己，「從來沒想過放棄」。她們以「團結與勇氣」作為團隊信念，夢想有朝一日能登上Coachella，展開世界巡演。

▲幻藍小熊和同為華岡學姐的主持人大牙。（圖／北流提供）

她們也宣布將於9月推出韓文單曲，11月8日在高雄舉辦專場演唱會，並預計前往北美宣傳，甚至登上美國大聯盟球場演出，朝國際舞台大步邁進。