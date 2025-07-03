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哈哈台蓋瑞進軍歌壇！　「曾是音樂班學生」卻放棄歌唱...心酸內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

YouTube 頻道「HahaTai哈哈台」街訪主持人蓋瑞，正式跨足音樂圈，與創作過手羅莎莎合作推出首支單曲〈我懂你的奇怪〉，這首歌是獻給每位曾在鏡頭前真實表現自己的受訪者，也是蓋瑞寫給童年自己的溫柔告白，蓋瑞表示：「或許這世界有很多人不懂你，但哈哈台懂，這首歌是我們的回應。」

▲▼蓋瑞、羅莎莎〈我懂你的奇怪〉。（圖／哈哈台提供）

▲蓋瑞、羅莎莎推出新歌〈我懂你的奇怪〉。（圖／哈哈台提供）

歌曲誕生源自羅莎莎在節目中一句「想幫哈哈台寫歌」，蓋瑞聽進心裡，開啟為期一年的秘密特訓。羅莎莎成為他的歌唱老師，從發聲、咬字到情感投入陪他練習，最終於哈哈台十週年活動中首次登台演唱。蓋瑞不僅親自參與詞曲創作，更加入饒舌段落，詮釋「奇怪就是閃光點」的主題。

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MV由哈哈台團隊拍攝，劇情取材自蓋瑞真實經歷，從小就是音樂班學生的他，曾因變聲期失去自信，也逐漸與歌唱夢想漸行漸遠。直到成為街訪主持人，長期把舞台讓給別人，甚至忘了怎麼把麥克風對回自己，羅莎莎則宛如「神仙教母」，見證他重新找回熱愛。其中也藏有滿滿彩蛋，包括安安、小魔女、鄭方型、金童、納豆等熟面孔驚喜現身，連「受訪者變實習生」的真實故事也被收錄其中，展現哈哈台對人物的長期陪伴與深厚連結。

▲▼蓋瑞、羅莎莎〈我懂你的奇怪〉。（圖／哈哈台提供）

▲〈我懂你的奇怪〉藏有許多「哈哈台宇宙」彩蛋。（圖／哈哈台提供）

蓋瑞也透露，MV釋出後，將與羅莎莎在 Podcast中分享創作過程，並邀安安現身聊聊參與心得。此外，他與街訪搭檔傑尼及多位受訪者組成的限定樂團「真的混蛋」，將於7月11日登上東海岸大地藝術節舞台。蓋瑞說：「我懂你的奇怪，也陪你一起奇怪。」這句話，是他寫進旋律裡的約定。

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