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訪問／趙震雄劇透《信號2》！關鍵3角色曝光　「幽默回答一句話」全場笑了

記者吳睿慈／台北報導

南韓影帝趙震雄首度出席台北電影節，他3日接受台灣媒體聯訪，大方分享被美食收服的心情，就連正在拍攝的《第二個信號》（暫譯，信號2）也有問必答，被問及第二季戲劇亮點？他幽默回答：「首先，有我出演。」一句話逗笑所有人，並加碼曝光第二季主軸故事內容，引發觀眾高度好奇。

▲▼ 韓國影帝趙震雄北影記者會+聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙震雄為台北電影節來台。（圖／記者黃克翔攝）

趙震雄3日出席記者會，親切以中文「大家好，我是趙震雄」打招呼，獲得滿場掌聲，他雖是首次與台灣媒體接觸，但演員好友們曾與他多次提過台來到樂趣以及與台灣粉絲的互動，「像是帝勳就很常跟我炫耀，我好羨慕，他們說『收到很多台灣粉絲能量、受到很多影響』，所以我就是很羨慕，這次我受邀來到台灣，我也有可以炫耀的事情了。」影帝妙語如珠逗笑所有人。

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▲▼ 韓國影帝趙震雄。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙震雄喜歡台灣電影所表達的細膩情感。（圖／記者黃克翔攝）

過去曾看過《想見你》、《不能說的秘密》，趙震雄表示：「以電影部分來舉例，台灣跟韓國的氛圍感很相似，所以一直都很想合作，《想見你》、《不能說的秘密》那種細膩的拍攝手法與情感，會在心裡留很久。」講著講著，他自虧：「像我就是比較缺乏那樣的感性，所以經常透過電影學習。」

趙震雄2016年主演戲劇《信號》在台灣掀起轟動，他得知後表情驚訝，被問及《第二個信號》（暫譯，信號2）的亮點？他笑說：「已經正在拍攝了。首先，有我出演。」一句話逗笑所有人，他接著解釋：「就是上一季的3位主演演員（趙震雄、李帝勳、金憓秀）都有演，到底在這個世界上，人們是要拯救誰？我覺得是這季的亮點。」首度在台灣曝光劇裡3位關鍵角色。

▲▼ 韓國影帝趙震雄北影記者會+聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙震雄零架子又謙虛。（圖／記者黃克翔攝）

除了參加電影節，趙震雄所策劃的台韓合作作品《野獸》，目前正在積極洽談合作中，他直白表示「正在找投資（金主）」，接著補充說：「我希望影集在台灣拍攝的戲份很多，希望會有好的結果，這是有趣的題材，大家可以期待一下。」預告將有作品跨國合作。

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趙震雄信號

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