影帝趙震雄來台遞名片！找金主投資拍戲　路人求合照嚇瘋：我很少被認出來

記者吳睿慈／台北報導

南韓影帝趙震雄來台出席台北電影節，他除了以頒獎人身份來台，還將出席映後作品，3日首度與台灣媒體見面，親切地用中文「大家好，我是趙震雄」打招呼，連比愛心的要求都有求必應，貴為影帝零架子。而他過去曾為了策劃的台韓作品《野獸》來台向文策院提案，被問及有想要合作的台灣演員嗎？他謙虛表示：「目前的話沒有，我要更努力地去奔波（遞名片）。」2024年7月來台被路人認出來，他也驚訝地回答：「我超驚訝，因為通常我在國外不會被認出來！」

▲趙震雄來台出席台北電影節盛事。（圖／記者黃克翔攝）



趙震雄3日接受台灣媒體訪問，他親切表示：「很謝謝大家邀我來台灣的盛事台北電影節，這次是第四次來台灣，變得很熟悉了，韓國跟台灣氛圍很像，我很期待台灣電影未來的發展，很開心可以來到這裡。」貴為影帝，怎麼看年輕一代後輩的崛起？他幽默笑喊：「我也還很年輕啊！」隨後謙虛表示：「最近比起有經歷，對於作品的態度我覺得更重要，我反而從年輕前輩身上學了很多熱情感，前幾次來台灣也有遇到很多年輕演員，像是我們一起合作過的許光漢，他把自己所擁有的獨特能量，全部注入在戲劇裡，我很佩服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙震雄自爆有跟許光漢視訊。（圖／記者黃克翔攝）



兩人過去曾合作戲劇《無路可走：輪盤賭》，趙震雄大方表示：「我之前有跟他視訊。」並透過鏡頭喊話「光漢，過得好嗎？」得知對方8月退伍，他笑喊：「那快啦！希望還有機會合作。」而他熱愛台灣美食，「過去合作過的演員、劇組團隊有來台灣取景，《北風》那時候我只有在韓國的戲份，但來過台灣的工作人員都推薦我食物有多好吃，都被美食收服了，完全陷入美食魅力之中。」

這次終於來到台灣，趙震雄笑喊：「我也有可以炫耀的事情囉！」更自爆結束台北電影節，會馬上前往高雄旅遊。而他2024年7月來台時，曾被民眾認出來並合照，對方稱讚他超親切，他驚呼：「我非常驚訝，因為通常我在國外不會被認出來！」

▲趙震雄透露身邊工作人員都被台灣美食收服了。（圖／記者黃克翔攝）



他所策劃的台韓合作作品《野獸》，目前正在積極洽談合作中，他直白表示「正在找投資（金主）」，接著補充說：「我希望影集在台灣拍攝的戲份很多，希望會有好的結果，這是有趣的題材，大家可以期待一下。」預告將有作品跨國合作。