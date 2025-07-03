《華燈》到《忘了我記得》！Netflix重金打造「培育臺灣影視人才」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix今（3）日宣布啟動「未來人才培訓計畫」，攜手壹壹影業與臺灣影視製片協會，共同培育臺灣影視產業人才。此計畫由「Netflix創意產業平等基金」支持，包含「影集劇本開發實作培訓」與「影視製作練習生計畫」兩大面向，旨在提升臺灣影視產業的創作與製作能力。

▲Netflix宣布啟動「未來人才培訓計畫」。（圖／Netflix提供）

「影集劇本開發實作培訓」由Netflix與壹壹影業合作，以編劇助理為核心，採用編劇創作室模式，進行為期五個月的密集訓練，模擬產業實務流程，協助學員掌握劇本撰寫與開發技巧。壹壹影業製作人黃郁茹表示，希望透過實務導向的課程與導師制度，協助學員將原創構想發展為具市場潛力的作品。

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「影視製作練習生計畫」則由Netflix與臺灣影視製片協會合作，針對已有基礎經驗的從業人員，提供兼具理論與實務的雙軌訓練，包含業界領袖工作坊及實際劇組實習，強化學員的製作流程與專案整合能力。臺灣影視製片協會理事長張雅婷指出，此計畫結合業界實務與教學專長，讓學員深入影視製作流程，培育更多具備專業素養與創意潛力的新銳人才。

Netflix 華語內容總監黃怡玫表示，Netflix 長期深耕臺灣市場，持續投入資源，致力打造助力創作者交流與專業養成的成熟產業生態。此計畫延續 Netflix 對在地創作者的培育，也呼應其持續深耕臺灣，與多位影視工作者共同拓展華語內容影響力的承諾。兩項培訓計畫即日起開放報名，更多詳情請見官方網站。

從《華燈初上》、《模仿犯》到《忘了我記得》，近年臺灣華語內容蓬勃發展，Netflix亦持續深耕本地市場，攜手業界夥伴推出更多優質作品。Netflix今年6月開設「Netflix後期製片工作坊」，邀請《魷魚遊戲》的資深後期製片來臺，與本地製作團隊交流，分享在串流時代如何結合技術與創意，精準呈現敘事節奏與視覺氛圍，打造兼具敘事深度與視覺感染力的作品。