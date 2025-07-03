布萊德彼特「肌肉觸感海報」印製出包！影城緊急公告…網：更不想換了

記者陳芊秀／綜合報導

由「不老男神」布萊德彼特主演的動作電影《F1電影》，在台上映叫好又叫座，昨日（2）台灣票房突破一億大關。而影城順勢推出片中男主角「桑尼海耶斯肌肉觸感A3海報」，吸引大批影迷收藏，不料印刷出包，影城緊急公告提供更換，但網友卻留言：「不想還了！」

▲布萊德彼特《F1電影》台灣票房破億，有影城推特典「桑尼海耶斯肌肉觸感海報」。（圖／翻攝自臉書）

布萊德彼特在片中飾演F1老將「桑尼海耶斯」，賽車生涯卻因為嚴重撞車事故而終結，經歷人生低谷，又重返賽車界拯救車隊，電影上映後好評不斷。同時助攻票房的還有電影特典「桑尼海耶斯肌肉觸感海報」，海報是0.45mm厚卡四色霧膜材質，加上精準打凸技術，讓影迷收到海報時，可以感受男主角布萊德彼特的肌肉線條。

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不料海報出包，影城於昨日（2）發表緊急公告，表示因印刷工藝繁複，導致印刷過程中發生字母K位移疏失，向影迷道歉，並且已經緊急補印。以領取K字位移版海報的觀眾可以持原海報去原觀影影城進行海報更換。

▲影城緊急公告，海報印製K字有位移，請觀眾拿原海報到原觀影影城更換。（圖／翻攝自臉書）

然而網友留言「其實這種印刷錯誤也是特別錯誤款式，應該連同錯誤版也讓影迷留下收藏」、「印錯的才稀有高價，傻子才回收」、「錯版更值得收藏」、「我想留錯印版」、「我原本以為是故意的」、「認真看還真的有欸，我還想說哪來的K，更不想換了XD」。有人好奇「肌肉觸感如何」，網友覺得是「衣服皺褶觸感」，影城臉書小編回應「胸肌有激凸ㄟ~ 真的有『肌情』啦~~你認真摸」，留言串意外歪樓。