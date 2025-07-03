傳藝金曲入圍名單出爐！唐美雲「橫掃5大獎」告白：讓全世界看到

記者黃庠棻／台北報導

第36屆傳藝金曲獎入圍名單正式揭曉，唐美雲歌仔戲團以原創作品《孟婆客棧：冥星雙飛俠》表現亮眼，一舉入圍最佳年度作品獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳音樂設計獎及最佳演員獎等五項大獎，再次展現團隊在戲曲創新與藝術深度上的卓越實力。

▲唐美雲《孟婆客棧-冥星雙飛俠》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲多年來多次入圍並獲得最佳演員獎，她感性表示「恭喜每一位入圍者，也要衷心感謝所有參與創作與演出的夥伴。歌仔戲的力量來自團隊，更來自我們對土地的情感與信仰。」

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▲唐美雲《孟婆客棧-冥星雙飛俠》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

適逢入圍喜訊，本週六（5日）唐美雲歌仔戲團也將攜《孟婆客棧-世紀婚禮》前進澎湖星光戶外舞台演出，結合在地觀眾、星空與海風，邀請大家近距離感受傳統戲曲的魅力。

▲唐美雲《孟婆客棧-世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲表示「能將這齣作品帶到澎湖，首先要感謝文化部與澎湖縣政府的大力支持，讓這場戶外公演得以實現。希望大家能和我們一起在星空下吹著海風，度過一個充滿歡笑與感動的夏夜。」

▲唐美雲《孟婆客棧-世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

值得一提的是，唐美雲甫自馬來西亞文化交流返台，短短不到一週便馬不停蹄投入彩排與演出行程，對於文化傳承的執著與熱忱，她坦言「歌仔戲不能只是懷舊，而是要讓更多人看見它的美，也要讓全世界看見它的可能。」

▲唐美雲《孟婆客棧-世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

《孟婆客棧：冥星雙飛俠》是唐美雲歌仔戲團近年的代表作，更是她寫給已故母親的一封情書。全劇融合奇幻色彩與當代寓言，運用大量現代劇場手法與多媒體影像，突破傳統戲曲框架，成功吸引年輕觀眾族群。演出期間口碑盛讚，一票難求。此次入圍五項大獎，也再度印證，只要用心說故事，傳統戲曲依然能深深觸動當代觀眾的心。

▲唐美雲《孟婆客棧-冥星雙飛俠》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）