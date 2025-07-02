肖戰前團員遭爆「戀愛8個月劈腿多女」　舊愛狂酸：適合去當HR

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星陳澤希是偶像男團「X玖少年團」出身，曾是肖戰的團員，他在2020年退團後，便以饒舌歌手身分活動。怎料，他2日突被一名聲稱是前女友的網友指控長期劈腿，完全是「時間管理大師」，引起網友關注。

▲陳澤希曾是X玖少年團的一員。（圖／翻攝自微博）

女方稱自己與陳澤希從2024年9月7日開始交往至2025年5月31日，諷刺說：「跟你在一起的時間裡我真的過得很開心，不看你手機的話我差點就以為被愛了。」她控訴陳澤希在雙方交往期間，疑似頻頻腳踏多條船，「但是以後一定要記得，帶不同的女生回家的時候，跟你的媽媽商量好別說漏嘴了，要做好安全措施，去你家的女生都是前後腳一波接一波兒的，也不知道哪天就撞檔期了。」

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▲陳澤希被控劈腿。（圖／翻攝自微博／陳澤希EmnChen_）

女方更揭露陳澤希行程滿檔的背後，還同時與其他異性互動密切，甚至利用她的信任趁機周旋，「還記得十二月份的時候說正在調整工作狀態，結果是白天陪我約會晚上陪著妹妹睡覺，中間還得抽空去健身。」跨年夜當天，陳一邊趕來見她，還得同時和別的女生視訊報備，生日過後甚至還幫其他女生補過生日，連其他女性送的禮物，都謊稱是「公司員工關懷」。

此外，她還爆料陳澤希在比賽期間，疑似分心和其他女生開房，導致表現失常而被淘汰，甚至提前錄好報備影片後，就飛往內蒙陪伴另一位女生自駕遊，女方對此狂酸：「沒有通告的日子裡，生活也過得熱火朝天，總之這段時間真的太辛苦你啦！說到底做說唱歌手還是不如去做HR，時間管理這方面你挺有天賦的。」還特意提醒：「下次分手不要再刷前女友的信用卡了噢，以及欠妹妹的那些債也一定要記得還。」而陳澤希方面則暫未做出回應。

▲自稱是陳澤希前女友的網友爆料。（圖／翻攝自微博）