魏嘉瑩、瑞瑪席丹臭臉有原因！　自認是「RBF」：被誤會都不聊天

記者蔡琛儀／台北報導

魏嘉瑩繼與韋禮安合作〈我不配快樂〉引發好評後，再推出全新單曲〈來生酒吧〉，MV邀請瑞瑪席丹驚喜演出，兩人在MV中化身賽博世界的調酒師與迷途旅人，營造出充滿未來感與情感張力的氛圍。拍攝空檔閒聊時才發現兩人同為金牛座，個性雖然一個是「害羞型」、一個是「臭臉型」，卻意外對頻。

▲魏嘉瑩找來瑞瑪席丹合作〈來生酒吧〉MV。（圖／相映音樂提供）

看起來很酷的瑞瑪席丹笑說自己是RBF（天生臭臉），被人以為很難相處；魏嘉瑩聽了直點頭：「學到一個新單字耶，我比較容易害羞，有時候想講話卻會不好意思攀談，所以有時候會被誤會是不是平常不太聊天。」對於彼此在第一印象上容易引起誤會、碰到對頻的人又會立刻打開話匣子的個性，兩人立刻有了共同話題。

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〈來生酒吧〉靈感來自動畫《電馭叛客：邊緣行者》，講述露西在戀人大衛身亡後，獨自完成前往月球的夢想，留下深刻的傷痛與回憶。MV特別選在被譽為「最美書店」的鍾書閣拍攝，場景結合科幻與蒼涼感，完美呼應歌曲中的孤獨與希望。瑞瑪席丹飾演的調酒師，就像是引渡人般的存在，陪伴心碎的旅人魏嘉瑩，在來生酒吧短暫遺忘悲傷。

▲魏嘉瑩和瑞瑪席丹都是金牛座。（圖／相映音樂提供）

魏嘉瑩表示，平時玩電玩是她紓壓的方式，也常從中獲得創作靈感，這首歌就是在動畫中看見了一段悲傷的「Bad Ending」後，決定創作一個屬於自己的「Happy Ending」版本。她將主角對亡者的思念化為一杯象徵愛與回憶的調酒，讓悲劇故事多了一絲慰藉，魏嘉瑩感性說，希望每個處於低潮的人，都能遇到像MV中的調酒師一樣，願意傾聽、引導的人。