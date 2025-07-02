「張鈞甯一早出來等垃圾車」釣出本尊！被拍到站路邊 她笑回9字

記者潘慧中／綜合報導

張鈞甯出道超過20年，平常除了戲劇作品，鮮少分享私下生活，作風非常低調。沒想到，最近有網友在Threads開玩笑發文「張鈞甯一早出來等垃圾車」，居然意外釣出本尊回應了，還附上得意的笑臉表情符號。

▲網友貼文意外釣出張鈞甯回應。（圖／翻攝自Threads／ningchang0904）



該網友日前從窗戶望出去的時候，發現張鈞甯的人形立牌前被放了一大包的粉紅垃圾，乍看會有對方站在門口等垃圾車的錯覺。沒想到，張鈞甯1日浮出水面幽默地說：「除了倒垃圾，還能看家。」

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▲張鈞甯其實有默默在滑Threads。（圖／翻攝自Instagram／ningchang0904）



事實上，工作忙碌的張鈞甯曾坦言，身體已不再像2、30歲能符合高強度重訓及長時間長距離跑步，如今的她調整為慢跑、有氧、拉筋、開胸與伸展放鬆運動之外，還會幫自己按穴道舒緩，尤其是生理期期間，能大幅降低不適感。

▲張鈞甯作風相當低調。（圖／翻攝自Instagram／ningchang0904）



另外，張鈞甯的早餐原則更是支持她忙碌生活的一種幸福儀式感，「早餐一定要吃好吃滿。不要笑我膚淺，我覺得這是一天美好的開始，而且這件事是能夠自己決定並且好好完成它的。」