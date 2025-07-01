「性愛夢三部曲」挪威影后來台！淡水重現渡輪情慾流動　交友軟體當場滑起來

記者蕭采薇／台北報導

「性愛夢三部曲」的二部曲《關於愛》（LOVE），男、女主角「挪威影后」安德莉雅布萊恩霍維格（Andrea Bræin Hovig）、「潛力男神」塔優西塔戴拉雅各布森（Tayo Cittadella Jacobsen），應臺北電影節之邀來台，並在淡水重現片中在渡輪談心與滑手機交友軟體的畫面。

▲《關於愛》挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格、潛力男神塔優西塔戴拉雅各布森，來台體驗淡水渡輪。（圖／海鵬提供）

兩人片中是一起共事的女醫師與男同志護理師，他們在渡輪上敞開心懷討論私生活與感情現狀，也各自在渡輪上邂逅不同對象，渡輪儼然成為片中最重要的場景與故事發生地。安德莉雅與塔優來台後得知淡水也有渡輪，興奮地前往搭乘，除了體驗截然不同的台式風情，兩人一時興起，還重現片中在渡輪談心與滑手機交友軟體的畫面，玩得不亦樂乎。

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學院派出身的女主角安德莉雅布萊恩霍維格，作品橫跨舞台、電影與電視，在挪威已是家喻戶曉的一姐演員，在《關於愛》中詮釋獨立自主、對愛情有獨到見解的女醫師；塔優西塔戴拉雅各布森的戲劇演出經驗雖然不多，卻能把個性溫柔、觀察力過人的男護理師，演得討喜。

▲兩人片中是一起共事的女醫師與男同志護理師，他們在渡輪上敞開心懷討論私生活與感情現狀。（圖／海鵬提供）



《關於愛》劇情描述：女醫師瑪麗安（安德莉雅布萊恩霍維格 飾）和男護理師托爾（塔優西塔戴拉雅各布森 飾），各自嘗試在傳統關係之外尋找親密的可能。身為醫院同事的兩人，在渡輪上不期而遇的戲裡，托爾向瑪麗安透露自己常藉Grindr約炮，也推薦她嘗試Tinder交友。托爾更「經驗傳授」在渡輪這個密閉空間內遇見配對者的機率更高，看對眼更是直接約炮。他倆各自在渡輪上使用交友軟體，遇見不同對象，也發展出截然不同的遭遇。

▲兩人重現片中在渡輪上滑交友軟體的場景。（圖／海鵬提供）

情節精準反映許多現代男女的交友心態與現況，也描繪在奧斯陸城市中生活的男女百態，對他們的親密關係進行深入探索，展現他們對人類與生活坦率而熱切的愛。豪格魯德犀利而內省的劇本，鼓勵觀眾反思在現今這個瞬息萬變的世界裡，親密關係的複雜性，也深入探討了在這個重視獨立而非承諾的社會中，人際關係的心理與文化層面。

▲《關於愛》挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格、潛力男神塔優西塔戴拉雅各布森，來台體驗淡水渡輪。（圖／海鵬提供）



安德莉雅與塔優此行應北影之邀來台，出席了「焦點影人講堂」與《關於愛》、《意外之後》映後，觀眾反應都很熱烈。他們趁媒體訪問後的空檔，轉換為觀光客模式，搭北捷到淡水體驗台北都會區以外的風情。即便昨天豔陽高照，淡水溫度一度高達40度，但首次來台的他們，卻超級入境隨俗表示，很喜歡台北的熱，因為在家鄉挪威，冬天可能冷到零下20度、30度。

▲安德莉雅和塔優遊淡水，甚愛知名的阿給、魚丸湯。（圖／海鵬提供）

在電影公司人員的接待與推薦下，他們進行了淡水渡輪初體驗，從淡水搭到八里，伴著藍天白雲與波光粼粼、以及不時吹來的徐徐涼風，在渡輪上其實相當愜意。而他們更深受淡水的河岸風情吸引，開心逛起街，同時吃貨模式全開，嘗試淡水知名的阿給、魚丸湯、皮蛋、麻糬等小吃；塔優甚至嘗試了豬血糕，還心滿意足買了皮帶、安德莉雅則幫女兒買了一個小皮包，兩人心滿意足說好買、好吃又便宜。

▲安德莉雅酷愛淡水冰淇淋，塔優則對台灣皮蛋超級好奇。（圖／海鵬提供）