直播主賓賓哥遭人嗆「拿槍互開」 律師林哲健「已違反兒少法」

記者葉文正／台北報導

TikTok公益網紅直播主「賓賓哥」日前才因被葉姓直播主嗆「拿槍互開」拚輸贏 直播主賓賓哥嚇壞報案而登上版面， 而今日賓賓哥又因違反兒少法在TikTok上被受炮轟。

▲朴智雨(右起)與律師林哲健跟雪碧。（圖／朴智雨提供）

網紅推手圤智雨與網紅雪碧Podcast節目《圤雪BS》，最新一集找來Andy老師的御用律師林哲健律師來探討台灣知名公益網紅賓賓哥是否有違法行為？

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▲律師林哲健。（圖／朴智雨提供）

影片中林哲建律師清楚指出，賓賓哥在幫助個案時直播，並且洩漏個案的小孩肖像，內容足以辨別小孩身分的樣貌行為，確定違反兒少法第49條與69條的規定，林哲健律師在節目中指出，依據《兒少法》規定，若涉及對兒童及少年不當行為或未妥善保護隱私，均可能觸法。他提醒所有自媒體創作者及公益團體，在製作、拍攝、直播與發佈影片時，務必遵守相關法律規範，避免誤觸法網。

▲朴智雨不斷提問。（圖／朴智雨提供）

此事件在社群上延燒，許多網友對於「公益拍攝」、「兒少保護」的界線產生討論，據了解，台灣當紅的公益網紅賓賓哥與AJ哥都有在直播中洩漏兒童的肖像隱私，因此網路上也有很多網友對於這樣的行為表達政府是否應該要關注此議題，有大量討論，公益與違法無法畫上等號，實應特別當心。