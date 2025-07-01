阿沁辣妻出國脫了！比基尼「包不住超兇上圍」事業線全看光

記者潘慧中／綜合報導

花花（李雨絃）是歌手阿沁的老婆，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列比基尼辣照，出國前往宿霧解放窈窕體態，「開啟度假模式！」

▲花花最近去宿霧散心。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）



照片中，可以看到花花放下一頭及胸長髮，戴著藤編草帽，身穿鵝黃色比基尼，相當映襯她的白皙膚色。繞頸泳衣完美襯托出豐滿上圍，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲花花解放超辣比基尼。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）



目光往下移，花花下半身單穿三角泳褲，側邊綁著蝴蝶結的設計，格外增添了幾分女人味。最後在咖啡色涼鞋的襯托下，她自信秀出纖細美腿，完全看不出來已經是兩個孩子的媽！

▲▼育有兩個女兒的花花，依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）



隨著女兒們放暑假，花花也跟著開啟度假模式，潛水時看到了「傳說中的沙丁魚風暴」，讓她直呼好壯觀，更不用說還看到了海龜，令她驚喜加倍。

▲花花是阿沁的老婆。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）