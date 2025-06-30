林可彤上半身XS「下半身XL」　喝瘦身茶減肥…直接在地板上解放！

記者黃庠棻／台北報導

名模林可彤、林又立共創的品牌HYPHY跨過「7年之癢」業績長紅。去年熱銷產品「私密平衡噴霧」大賣6000支，今年將推出升級版；近期更與台灣最高標準之一的保養品工廠佐研院合作，耗時1年研發、催生出結合塑身與美體的「夢幻身體油」。

▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）

日前舉辦結合「下半身撥筋按摩術」與「頌缽呼吸靜心」的VIP活動，林可彤以自身經驗分享按摩下半身的重要，讓她從原本的「御飯糰」三角身形，變成穠纖合度的身材。

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▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）

林可彤、林又立透露，自家身體按摩產品一直在官網上熱賣，今年的電商成績預估成長3倍。伴隨按摩產品熱賣，近期推出的「夢幻身體油」，號稱液態馬甲，林可彤說「我不希望我們的產品只是加入香香的精油而已，這款身體油是多功效的，加入薑根的萃取跟粉紅胡椒，幫助燃燒脂肪，養膚同時又可以塑身，研發近一年，光是打樣就打了二十遍。」

▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）

在這場VIP活動上，林可彤大方自嘲過去是上半身是XS、下半身XL，看起來像個三角形的御飯團「我以前是中廣身材，大腿跟屁股都很容易胖，認真運動的結果卻是想瘦的地方沒有瘦。」她試過各種減肥法，例如喝女星推薦的順暢茶「一分鐘後，肚子爆炸痛，痛到來不及坐在馬桶上面，躺在浴室地板上就解放了，超可怕。」

▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）

直到林可彤發現下半身按摩的好處「以前可能沒有拉筋按摩，很多氣結與脂肪囤積，後來我開始刮痧跟按摩後，不僅橘皮組織變得不明顯，排便也比較順暢」她還拉林又立一起去上按摩撥筋教學課程，課堂上百位學生輪流互相按摩，最後更拿到按摩師執照。

▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）

林可彤說「現在我每天忙完小孩，老公就開始說他身體痠痛，很愛叫我幫他按摩。」被問到是否因而增進夫妻情趣，她苦笑「這點我做得很不好，按完他就覺得很舒服可以睡覺了，沒有要進入『下一階段』。」

▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）

不僅如此，林可彤、林又立也曾一起去上頌缽課，體驗過其促進睡眠的威力，原來兩人第一次去上課時，林可彤很快就進入很深層的睡眠，打呼到其他同學都聽得見；原以為自己只睡了10分鐘，實際上卻是1個多小時「醒來時神清氣爽，好像睡了一整晚的感覺，真的是完全放鬆。」

▲林可彤、林又立共同創立的品牌日前舉辦活動。（圖／HYPHY提供）