金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy睽違21年合體重返歌壇並出席本屆金曲獎，團員坤達還緊急改機票飛回台北參加典禮，稍早他們更以去年紅遍大街小巷的歌曲〈星期五晚上〉不負眾望奪下「年度歌曲獎」，也是他們首座金曲獎，意義非凡，他們到後台時，還有不少粉絲聚集在場外高舉布條祝賀，場面相當感人。

▲Energy終於獲得金曲獎肯定。（圖／記者林敬旻攝）

►【第36屆金曲獎得獎名單】看這裡

[廣告]請繼續往下閱讀...

Toro坦言，本來知道坤達不能來參加典禮非常生氣，但坤達說，若是他真的不能去，「你就連我的份一起拿走。」後來得知坤達緊急趕回來合體參加典禮，也非常感動，Toro還傳訊息給坤達，「如果得獎我會覺得非常有意義，我們五個缺一不可。」直呼今晚真的非常圓滿。坤達則說，本來真的因工作無法到場，「這次真的謝謝經紀公司努力，一下飛機衝到髮廊就趕到現場，21年前我們也台，但現在多了一座獎，感謝五位一起努力！」還不忘替9月的高雄巨蛋演唱會催票。

阿弟則是哽咽感謝愛妻，也說原本以為跟金曲獎無緣，「這一年很多意外驚喜，再次回到舞台真的很爽。」書偉回憶，上一次入圍金曲獎也是陪榜，「很幸運一年半前回到歌壇，因為〈星期五晚上〉讓大家喜歡，很感謝奶哥（牛奶）約了我們吃飯，不然我們沒什麼在聯絡。」

►更多【第36屆金曲獎】相關新聞

▲Energy睽違21年合體就獲金曲獎。（圖／記者林敬旻攝）

牛奶則說，當年看了Toro拍回憶影片很有感觸，「有做個夢，隱隱約約就是我們的團，後來太太給我很多鼓勵，我鼓起勇氣傳訊息給坤達，老天爺讓我們復出，是給我們一些使命，所以我們常常開玩笑說我們是再就業男團，很謝謝五個人都還在，大家狀態都這麼好。」