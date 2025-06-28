不斷更新／金曲36即時得獎名單！　動力火車獲封最佳演唱組合

記者蔡宜芳／綜合報導

一年一度的音樂盛會「第36屆金曲獎」於28日隆重登場，海內外音樂人齊聚一堂，現場星光熠熠。這就跟著《ETtoday娛樂星光雲》一起關注最新即時得獎名單！

►更多【第36屆金曲獎】相關新聞

【最佳新人獎】

someshiit 山姆／愚公／滾石移動股份有限公司

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第36屆金曲獎最佳新人獎，someshiit 山姆／愚公。（圖／記者李毓康攝）

【最佳MV獎】

Antenna《AAA》／夕陽音樂產業有限公司（導演：rafhoo）

▲第36屆金曲獎最佳MV獎，Antenna《AAA》導演：rafhoo。（圖／記者李毓康攝）

【最佳演奏錄音專輯獎】

OR 手術劇院／ 好有感覺音樂事業有限公司（主要錄音人員：Brian Montgomery／主要混音人員：Brian Montgomery／主要母帶後製人員：Mark Wilder）

▲第36屆金曲獎最佳演奏錄音專輯獎，OR手術劇院。（圖／記者李毓康攝）

【最佳演唱錄音專輯獎】

AAA／ 夕陽音樂產業有限公司（主要錄音人員：SangHyun Cho、HyeSeok Oh、王昱辰、YJ (Moollon)、劉先彬／主要混音人員：Norman Nitzsche／主要母帶後製人員：Norman Nitzsche）

▲第36屆金曲獎頒獎典禮最佳演唱錄音專輯獎，AAA 落日飛車。（圖／記者李毓康攝）

【最佳客語歌手獎】

黃子軒／牛騷 New Soul／子皿有限公司

▲第36屆金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯，黃子軒／牛騷 New Soul。（圖／記者李毓康攝）

【最佳客語專輯獎】

牛騷 New Soul／子皿有限公司（演唱者：黃子軒）

▲第36屆金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯，黃子軒／牛騷 New Soul。（圖／記者李毓康攝）

【最佳原住民語歌手獎】

Kumu Basaw 姑慕·巴紹／Qrasun 格拉孫／自在合作行

▲最佳原住民語歌手獎，Kumu Basaw 姑慕·巴紹。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

【最佳原住民語專輯獎】

VAIVAIK 尋走／風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：戴曉君 Sauljaljui）

▲第36屆金曲獎最佳原住民語專輯獎，VAIVAIK 戴曉君 Sauljaljui。（圖／記者李毓康攝）

【演奏類最佳作曲人獎】

王育嘉、簡聿民、林均憲／參螺旋《幾何碼》／數日子音樂工作室（演奏者：幾何碼）

▲第36屆金曲獎演奏類最佳作曲人獎，王育嘉、簡聿民、林均憲／參螺旋《幾何碼》。（圖／記者李毓康攝）

【演奏類最佳專輯製作人獎】

蘇紫旭、安志華／以空／宏揚國際有限公司（演奏者：以空、蘇紫旭、安志華）

▲演奏類最佳專輯製作人獎，蘇紫旭、安志華。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

【演奏類最佳專輯獎】

練習曲／就是現場股份有限公司（演奏者：張貝芝）

▲第36屆金曲獎頒獎典禮演奏類最佳專輯獎，練習曲／張貝芝。（圖／記者李毓康攝）

【最佳台語男歌手獎】

陳以恆／罐頭塔／持之音股份有限公司

▲第36屆金曲獎最佳台語男歌手陳以恆。（圖／記者李毓康攝）

【最佳台語女歌手獎】

李竺芯／Suí 水／果核音樂玫瑰森林農場有限公司

▲第36屆金曲獎佳台語女歌手李竺芯。（圖／記者李毓康攝）

【最佳台語專輯獎】

Suí 水／果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者：李竺芯）

▲最佳台語專輯獎，《Suí 水》，李竺芯。（圖／記者李毓康攝）

【最佳裝幀設計獎】

Chanhee Hong、Na Kim／AAA／夕陽音樂產業有限公司

▲最佳裝幀設計獎，Chanhee Hong、Na Kim，《AAA》。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

【最佳演唱組合獎】

動力火車（尤秋興、顏志琳）／結伴(豪華版)／華研國際音樂股份有限公司

【最佳作曲人獎】

【最佳作詞人獎】

【特別貢獻獎】

【評審團獎】

【最佳編曲人獎】

【最佳單曲製作人獎】

【年度歌曲獎】

【最佳樂團獎】

【最佳專輯製作人獎】

【最佳華語男歌手獎】

【最佳華語女歌手獎】

【最佳華語專輯獎】