潔西卡艾芭演CEO！「HYBE女團」KATSEYE新歌驚見斷指血腥場面　三天破千萬

記者蕭采薇／綜合報導

HYBE旗下的國際女團 KATSEYE，去年以俏皮洗腦的歌曲《Touch》於短影音平台掀起跟跳風潮，爆紅全球。近期他們推出全新主打《Gabriela》，MV 向拉丁文化中的肥皂劇致敬，並找來好萊塢知名女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）精彩出演， 賞巴掌、斷指等超級八點檔的劇情發展引發粉絲熱議，點閱率在短短 3 天內就飆破千萬觀看，更登上台灣 YouTube 音樂發燒影片排行。

▲KATSEYE與潔西卡艾芭。（圖／環球音樂提供）

在《Gabriela》中，擔任Gabriela集團CEO的潔西卡艾芭宣布即將卸任，因此展開了KATSEYE六位成員爭權奪位的故事。中間六人不僅互丟水果、花瓶，甚至還有八點檔常見的賞巴掌後噴鼻血的戲碼，後段還出現成員Daniela慘遭Lara斷指的劇情，結尾更出現神轉折，短短5分鐘的 MV 讓人目不轉睛。

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KATSEYE表示：「我們選擇借鏡肥皂劇的世界，因為那是一種非常經典且極致的表現方式，從演技、髮型、到服裝都非常誇張。我們在享受這個概念的同時，也努力向這樣的精神致敬。這部MV充滿愛、敬意，而且絕對Drama！」

▲KATSEYE是HYBE和環球旗下廠牌「Geffen Records」，合力打造的國際女團。（圖／環球音樂提供）

同樣即將收錄在全新EP《BEAUTIFUL CHAOS》中的回歸主打《Gnarly》一樣持續在全球榜單發燒，不僅串流已於全球突破 1 億點聽，MV 更寫下 4 千萬觀看，超洗腦的旋律與強勁的舞蹈也在短影音平台上掀起旋風，吸引人氣韓團 TOMORROW X TOGETHER、BOYNEXTDOOR、ILLIT、ENHYPEN 的成員也一同跟跳。全新 EP《BEAUTIFUL CHAOS》數位平台 6 月 27 日上線。