酒駕撞死人上個月才交保！　〈運轉人生〉邱軍KTV燦笑熱唱…網怒了

記者張筱涵／綜合報導

邱軍憑一曲〈運轉人生〉走紅，去年12月27日凌晨酒駕撞上2名計程車司機，其中李姓運將傷重不治身亡，肇事逃逸2天後才到案，遭法院收押直至今年5月5日才以20萬元交保，並被限制住居、出境與出海，而他的近況曝光後，引起網友討論。

▲邱軍在KTV燦笑熱唱。（圖／翻攝自Instagram）



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網友截下網紅鳳梨（吳泓逸）的Instagram限時動態，並分享到Threads上反諷「邱軍肇事逃逸後現在跟鳳梨在KTV開趴，好羨慕喔」。從影片中可見邱軍神情陶醉、高唱代表作〈運轉人生〉，唱到一半更露出燦爛笑容。

此影片很快就掀起討論，網友們在留言區表示「他不是收押剛出來沒多久嗎，還有心情唱喔」、「台灣法律真棒，撞死人還能這樣快活」、「一手好牌打稀爛，只能回憶他的運轉人生了」、「兩個前科仔在一起剛剛好」。

回顧事發經過，邱軍於去年12月27日凌晨0至4點間在基隆一間餐酒館與友人聚會，喝了生啤與小米酒後，於4時16分駕車行經信一路時，撞上正在排班的李姓與陳姓司機，當下未下車查看而是直接駛離，直到29日才前往警局說明。由於報案時間過晚，警方無法測得酒精濃度，只能依據監視器畫面與現場證詞判定他曾飲酒。

▲邱軍上個月以20萬交保。（圖／記者郭世賢翻攝）



李姓司機在送醫搶救後仍於今年1月初不幸身亡。邱軍被依過失致死與公共危險罪起訴，法院於1月7日裁定收押，並於5月召開羈押庭，最終裁定20萬元交保。

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