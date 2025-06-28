劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照「偷情對話」鐵證公開

▲葉澤毅曬出劉玳妍和阿卡莎納的親吻照。（圖／翻攝自葉澤毅IG）

圖文／鏡週刊

劉玳妍和阿卡莎納至今仍不願承認婚外情，葉澤毅受訪表示，之所以選擇公開，是因為她不但背叛婚姻，還在這兩個月內頻繁抹黑，企圖將她的「出走」包裝成被害者的選擇，讓自己一夕之間從受害者變成被誣陷的加害者。

葉澤毅說道，「你們拍了一部又一部的影片，說法避重就輕，說了一堆與婚外情無關的內容，試圖模糊焦點，敢不敢坦白承認，你們之間早已逾越婚姻界線？到今天為止，對不起這三個字你們說了無數次，但卻從未針對真正的錯誤『外遇』做出任何道歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉澤毅PO出劉玳妍和阿卡莎納互稱老公老婆等等曖昧對話記錄。（圖／翻攝自葉澤毅IG）

葉澤毅更在IG上PO出多張劉玳妍和阿卡莎納的親暱對話紀錄和親吻照，證實自己所言不假，希望兩人不要再逃避外遇事實，他更指出，握有完整的音檔與兩百多張照片，「你們是否說謊、是否在轉移焦點，我一清二楚，而你們越是編造，終將自食其果，勇敢面對錯誤，並不可恥。真正可恥的，是做錯了，還急著抹黑別人來掩蓋。」兩人還有更多毀三觀的言行，希望劉玳妍能早日將離婚事宜處理好，否則不排除再公布更多證據。



更多鏡週刊報導

棄家劈腿出暗招1／獨家！天氣女孩劉玳妍不倫阿卡莎納 想砸150萬「到美國洗白」趁勢紅一波

棄家劈腿出暗招2／阿卡莎納堅持否認不倫戀 劉玳妍老公曝光離婚協議內容

獨家／遭控背叛婚姻 天氣女孩劉玳妍：老公欠債為他還了百萬