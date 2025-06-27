雷／《魷魚3》結局最終彩蛋竟是「漫威大咖影后」　現身70秒氣場殺爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲3》27日迎來最終大結局，導演所寫下的劇本震驚所有劇迷，每位角色都朝著料想之外的發展。更令人意外的是，最後一集裡，最終大咖出現竟是曾演過漫威電影《雷神索爾3：諸神黃昏》裡的奧斯卡影后，她只出現了70秒，卻氣場超強大，與李炳憲對視後繼續執行任務，全劇結束在最驚訝之處。

▲《魷魚3》終於完結，重要角色死光光。（圖／Netflix提供）



《魷魚遊戲3》迎來最終結局，曹柔理生下的孩子成為大贏家，生父任時完沒能拯救小孩，李政宰則是為了讓小孩活下去，自己選擇跳下懸崖、結束生命，並堅定地喊著「我們不是棋子，我們是人」，全員死光光，才成功打動李炳憲的心。

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▲▼《魷魚3》結局彩蛋竟是「漫威大咖」凱特布蘭琪。（圖／翻攝自Netflix）



雖然出現了意料之外的結局，但《魷魚遊戲3》導演黃東赫為劇迷安排最大彩蛋，就在所有人以為遊戲結束了，美國街頭竟出現畫片人的身影，該位畫片人找來「奧斯卡影后」凱特布蘭琪（Catherine Élise Blanchett）客串。

▲凱特布蘭琪接班畫片人，街頭狂打流浪漢。（圖／翻攝自Netflix）



凱特布蘭琪出場只有70秒，卻氣場超強大，她與挑戰者打畫片，狠狠賞對方巴掌，此時她與車內的李炳憲對眼，當聽到挑戰者表示要繼續，她眼神殺氣十足並說出「那就如你所願」，孔劉接班人找來凱特布蘭琪詮釋，讓全球影迷又驚又喜。

▲▼凱特布蘭琪曾演過「海拉」，帶給影迷很大的震撼感。（圖／翻攝自漫威官方臉書）



凱特布蘭琪曾演過《神鬼玩家》、《藍色茉莉》、《灰姑娘》真人版電影《仙履奇緣》，還有《雷神索爾3：諸神黃昏》裡飾演索爾與洛基的姐姐死亡女神「海拉」，出道以來獲獎無數，她突然現身於《魷魚遊戲3》之中，埋下彩蛋伏筆，引起熱烈討論。