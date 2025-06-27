訪問／《魷魚遊戲3》殘忍遊戲成人間煉獄「剩他獨活」　任時完看劇本嚇傻了

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲3》27日下午3點上線播出，戲劇一開場就展開激烈廝殺，彷彿變成人間煉獄，許多關鍵要角死狀慘烈。主演任時完接受台灣媒體訪問，談起當時看到劇本的感想，對於這點感到很悲傷，接戲心情曝光。

▲任時完在《魷魚遊戲3》飾演李名器。（圖／Netflix提供）



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▲任時完演渣男狂被罵，坦言心情很矛盾，不希望劇集公開，但又希望戲劇快點播。（圖／Netflix提供）



任時完在《魷魚遊戲3》飾演曹柔理的前男友名器，女友懷著他的孩子參賽，但他並未在關鍵時刻站出來保護妻子，成為劇裡很不討喜的角色，截至第5集為止，只剩他與李政宰獨活。他受訪時自嘲：「我覺得這角色要不被罵很不容易，所以有點矛盾的是，我一方面希望希望第三季趕快上映，一方面又不希望它快點公開。」

▲任時完被問到為何不保護小孩，自嘲「辯解」後尷尬笑了。（圖／Netflix提供）



劇中角色「李名器」咬牙撐到最後，過程裡殘殺不少人，甚至把賢珠刺死，使得女友灰心不已，曹柔理直到最後都不信任他。任時完被問及為何沒有從一開始就保護小孩？他思考片刻回答：「這提問應該是在說李政宰引領叛亂軍革命時，我覺得他（名器）是為了小孩才沒有去戰鬥，如果在那邊他也加入叛亂，站在小孩的立場上，孩子可能會因此失去爸爸。」給完心裡答案後，任時完秒心虛笑著回答：「以上是名器的辯解。」

任時完在劇裡戰到最後，他也承認看完劇本時感到很震驚：「我覺得名器就是一定會讓人感到震驚的角色，換言之代表他也是活到很後面的參賽者，在這點上我比較驚訝。」只是成了反派要與李政宰決鬥，他坦言很難過，「讓我覺得有點悲傷的是，我要跟李政宰前輩成為敵對。」

▲▼任時完認為本季最殘忍的是參賽者主導殺人。（圖／Netflix提供）



第三季上線，任時完選出心中最殘忍的部分，「如果在不爆雷的狀況下，我覺得最殘忍的部分是，第一季時策劃者很明確地被設定好了，但這季就是巧妙地讓參賽者變成主導者，大家主動去（殺人），我覺得這是最殘忍的部分。」