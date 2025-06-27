陳奕迅、徐濠縈20歲愛女陳康堤美成這樣　宣布進軍歌壇...老爸說話了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陳奕迅的20歲愛女陳康堤，正式宣佈進軍歌壇，加盟香港華納唱片推出首支單曲〈doll〉，這首歌是由她和知名年輕音樂人Ernest Choi聯手創作，描繪了她從有毒和操控性的關係中掙脫的過程。老爸陳奕迅特地給女兒留言：「太為你開心和驕傲，好好享受。」媽媽徐濠縈也在社群積極轉發，成為兩大最強「宣傳」。

▲陳奕迅和徐濠縈的愛女陳康堤推出首支單曲〈doll〉。（圖／華納提供）

對於首次MV的拍攝，陳康堤直言第一次踏入MV拍攝現場時覺得極度緊張，但又讓她感到興奮和期待，場景佈置讓她驚嘆不已，親身經歷MV拍攝的整個過程讓她感到大開眼界，「雖然拍攝節奏非常快且有很多鏡頭要拍，但我真的很享受整個過程，越拍越有精神越興奮！而且感覺到和製作團隊的大家越來越熟，也幫助我能夠快速融入角色。其中需要重複拍攝一些動作幅度比較大的長鏡頭，需要高度專注和精力，我覺得非常具有挑戰性！」

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〈doll〉MV由陳康堤的好友、曾為不少知名國際品牌拍攝宣傳短片的年輕導演MO LYU執導，陳康堤表示：「很感激能夠與這麼優秀的團隊合作，尤其是我的第一個MV！他們在整個過程中給了我很多支持和鼓勵，如果沒有他們，我真的不知道該怎麼做！有這麼多好朋友參與這個MV對我來說真的是意義重大！」

▲▼陳康堤首次挑戰拍MV。（圖／華納提供）

陳康堤接著說：「事實上，剛開始知道要拍MV時我真的很擔心，壓力也很大，直到拍攝前幾天我感覺到自己越來越焦慮，無法停止擔心自己能否表現得好，會不會讓大家失望。看完MV後，我意識到自己還有很多進步的空間。不過，我也告訴自己這只是我的第一個MV，相信未來會有更多機會讓我成長和嘗試。」