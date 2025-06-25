許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光！散步摸肚露母愛…預產期傳入秋

▲邱澤（左）和許瑋甯（右）結婚4年，近來雙喜臨門，除了女方懷孕，男方的房地產投資也大賺。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

邱澤和許瑋甯結婚將近4年，上個月爆出「做人成功」的好消息，原來許瑋甯早已懷上身孕，不過兩人一直沒有回應此事，許瑋甯也一直藏起孕肚，22日當天她的IG曝光和林心如、周興哲三對夫妻聚會，許瑋甯很技巧性把肚子藏在桌子底下，不讓人瞧見。不過，在本刊鏡頭獨家直擊下，終於曝光了她的孕肚，且已是衣服藏不住的巨大，據有生子經驗的人士判斷，應已經懷孕超過7個月，預估會在今年入秋之際臨盆。

6月13日下午5點多，在上班族還沒下班之際，許瑋甯一個人出現在台北信義商圈，她頭戴鴨舌帽、加上口罩，上身穿著寬鬆格子襯衫、搭上瑜伽褲，靜靜的逛街，令人難以忽略的除了她身上背著的，要價超過新台幣20萬元的CHANEL 25 HOBO包外，還有即使再寬鬆也遮不住，渾圓的孕肚。

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▲6／13，17：03，許瑋甯穿著格子襯衫，戴上鴨舌帽和口罩，在台北信義商圈逛街。（圖／鏡週刊提供）

許瑋甯從貴婦百貨走到微風信義，一派悠閒的散步，看來雖然沒購物，但隱約洋溢著滿載的幸福感；走著走著，她還輕輕撫著自己的孕肚，繼續享受著悠閒午后時光。早前因國際平台邀約演出大製作影集，許瑋甯卻堅決推辭，才讓外界猜到她應是有孕，此刻40歲的她懷胎身影正面曝光，而且肚圍看來頗巨大，她除了沉浸在難得的休閒時光外，藏不住的是她即將為人母的甜蜜心情。

▲6／13，17：09，許瑋甯穿著低調，邊走邊看手機，但背著價值超過新台幣二十萬元的香奈兒包包。（圖／鏡週刊提供）

對照之前本刊報導，許瑋甯身為「高齡產婦」也年屆40，小倆口結婚以來的確期待當爸媽的美好幸福，之前每每傳出有喜，最後都是不了了之。



▲6／13，17：12，許瑋甯的渾圓孕肚首次曝光，估計應該已經懷孕超過7個月。（圖／鏡週刊提供）

此外也傳出過夫妻在操課做人計畫之前，就已有共識舉行婚禮，比如許瑋甯曾經希望婚禮舉辦在去年的秋天。她說：「因為夏天太熱，春天怕一直下雨，我好像也比較喜歡秋天。」被問到婚禮的形式，她坦言：「腦內想過百百種（婚禮），但最後應該會選一個最好實行、最方便的方式。家裡有老人家，也不太可能出國辦。」結果反而孩子先來報到。

▲6／13，17：15，許瑋甯邊散步邊撫摸孕肚，飄出母愛光芒。（圖／鏡週刊提供）

6月22日，許瑋甯於在IG的限時動態曝光老公邱澤和林心如、霍建華、周興哲與趙岱新等好友，齊為周興哲慶生的合照。照片中許瑋甯以「Happy Birthday」祝福了周興哲，但那句「My son」讓人聯想才傳出有孕的她，是否在公布肚中寶寶性別，結果其實是指情同家人的周興哲。







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