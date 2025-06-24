金曲36／JADE成員認愛小11歲正妹演員！　情牽5年卻沒結婚...原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

雙人樂團JADE在今年金曲獎一舉入圍最佳樂團和最佳演唱錄音專輯獎，今（24日）接受訪問，主唱嘟嘟和小11歲的演員女友馬士媛交往5年感情穩定，透露曾一度有結婚衝動，但因睡過頭作罷，現在暫時沒結婚動力。

▲JADE在今年金曲獎一舉入圍最佳樂團和最佳演唱錄音專輯獎 。（圖／記者黃克翔攝）

鼓手AJ則單身2年，對左撇子女生特別有好感，嘟嘟笑說：「之前我們吃飯時看到隔壁女生是左撇子，他說：『穩了穩了。』我想說他是什麼變態。」AJ除了玩音樂，私下也是愛打電話、很少出門的宅男，甚至每個月會在YT開直播當實況主，最高紀錄80多人觀看，被嘟嘟取笑：「80人？我家族都不只這些人！」

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JADE曾以歌曲〈Telephone〉獲得最佳單曲製作人肯定，AJ則是青峰、艾怡良等人的樂手，嘟嘟則是李榮浩的band leader，前年嘟嘟拿下金曲最佳單曲製作人獎，結果頒獎人艾怡良將評審團主席陳建騏簽名誤認成得獎者，嘟嘟今笑說，當天艾怡良很自責，他事後還安慰對方，AJ說現在也常和艾怡良合作，嘟嘟笑說：「還是她找你是還債的！」

▲▼ JADE由嘟嘟（左）、AJ組成 。（圖／記者黃克翔攝）

這是JADE第三次參加金曲獎，「心態更鬆了，我們不是競賽的感覺，比較像是參加盛會。」將和好友TRASH、HYUKOH與落日飛車的「AAA」角逐最佳樂團，但彼此私下都沒聊到對獎的企圖心。而AJ自曝是西裝控，金曲獎能穿到西裝就很高興，更放話就算裡面不穿，直接露腹肌也沒問題：「我最想要做把西裝扣子解開坐下來的動作，我有練一下線條，應該還好，反正可以P。」嘟嘟則認笑說有次穿裙子參加金曲獎，這次不要了。