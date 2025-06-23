韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱　網怒灌爆一星

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女歌手尹到怡是南韓女團「FANATICS」出身，現以個人身分經營YouTube頻道，近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨，尹到怡坦言，這是她多年來在台灣最不愉快的一次經驗。

尹到怡常拍片分享在台灣的生活，吸引近20萬訂閱，近日到澎湖玩，和朋友造訪某生蠔餐廳用餐，因接近打烊時間，遭到老闆以輕佻語氣抱怨「這麼晚來，誰要理你們。」隨後，老闆還繼續調侃，甚至提到：「賺到錢要回饋我。」在她們要求調整餐點份量時突然發火，甚至直接收走餐點，並以不友善的語氣表示：「這裡不賣了！」

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▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）



用餐過程中，老闆對尹到怡等人使用韓語交談表現出敵意，讓她們感到相當錯愕，懷疑老闆是否因飲酒而失態，即便如此，她仍在影片中提到，餐廳的食物味道不錯，但整體用餐體驗因老闆的態度而大打折扣，影片公開後迅速引發網友熱議，不少人批評老闆的行為「丟台灣人的臉」，並放話抵制該餐廳。

▲網友怒批海鮮店老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）

該餐廳的Google商家資訊被大量網友灌入一星負評，批評老闆態度惡劣，有網友留言：「丟臉丟到國外去」、「連台灣人聽了都不舒服」，更有人直言將其列入澎湖旅遊黑名單，但也有人緩頰，「我感覺老闆對其它人本來就都是這副不矯揉造作的態度。」尹到怡在影片中表示，或許是文化差異導致誤解，但老闆的言行確實讓她感到不適，引發台韓網友的廣泛關注。

▲海鮮店遭負評灌爆。（圖／翻攝自網路）