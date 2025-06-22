王瞳私下生活超荒謬！鍋鏟放音響、剪刀卡在電扇　在家上演尋寶記　

記者黃庠棻／台北報導

民視《娛樂超skr》由小鹿偉皓與阿甘主持，近日邀請到民視八點檔《愛的榮耀》姐妹花王瞳與宮美樂，大聊戲裡戲外的真友情。兩人因戲結緣，彼此觀察對方怪癖，後來一起靠美食紓壓、吃到失控，全程笑聲不斷。

▲王瞳與宮美樂在《娛樂超skr》節目中真情流露，從戲裡到戲外都是真姐妹。（圖／民視提供）

「我們不是姐妹，是更勝姐妹的存在！」王瞳一開場就霸氣放閃宮美樂，兩人坦言剛開始因年齡差距感到陌生，但一拍戲就「磁場對上」。一個是童心未泯的「王三歲」，一個是穩重內斂的「老靈魂」，卻意外成為彼此最懂的人。

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▲王瞳與宮美樂在《娛樂超skr》節目中真情流露，從戲裡到戲外都是真姐妹。（圖／民視提供）

王瞳笑說自己是「健忘系」代表，家裡常上演「尋寶記」，分享鍋鏟可能藏在音響上，剪刀卡在電風扇裡，甚至抽屜、廁所門常常「只關一半」，讓宮美樂哭笑不得「她真的三歲耶！」反過來，她也爆料宮美樂是「可愛老靈魂」，經常握著遙控器、看著新聞就睡著，沉穩中又有反差萌。

▲王瞳與宮美樂在《娛樂超skr》節目中真情流露，從戲裡到戲外都是真姐妹。（圖／民視提供）

王瞳與宮美樂互補的默契感動主持人，小鹿忍不住說「你們根本像是老夫老妻吧？」王瞳則說得超暖「我們就是這樣的平衡組合，誰也離不開誰！」

說到紓壓良方，王瞳與宮美樂異口同聲「吃就對了！」兩人都坦言，演戲壓力大、生活緊湊，唯有美食才能安撫浮躁的心。她們的金句更成為本集節目名言「如果一頓不行，那就兩頓！」看得出來，這對姐妹不僅戲裡有火花，連對美食的愛也同步率超高。

▲王瞳與宮美樂在《娛樂超skr》節目中真情流露，從戲裡到戲外都是真姐妹。（圖／民視提供）

宮美樂也自嘲是「廚房殺手」，自爆曾用「隔水加熱法」煮飯，卻選錯紙碗，結果差點讓碗在鍋裡融化，讓主持人聽了笑到噴飯。節目播出後，觀眾紛紛湧入留言「這對姐妹太有梗了！」王瞳與宮美樂自然真誠又爆笑的互動，也讓粉絲感受到滿滿正能量。