梓梓遭指「排除異己」掌控啦啦隊！　隊員怒反擊：被淘汰該反省自己

記者蔡宜芳／綜合報導

《大學生了沒》班底出身的梓梓（董梓甯），目前是夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監。她近日被網傳在隊內「排除異己」、強勢掌權，對此，Formosa Sexy的隊員都紛紛跳出聲援，球迷也支持表示「梓梓絕對不是那樣的人」。

▲梓梓是Formosa Sexy的隊長兼總監。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

LULUMI表示，自己出來說話雖然有可能被攻擊，「但我就是把我自己在這個團隊看到的，跟我感受到的，跟我得到的說出來。」對於外界傳言若不是梓梓的「快樂小夥伴」就會被排擠，LULUMI表示：「隊長其實沒有那麼大的權利去排班或是叫誰離開。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

LULUMI透露，她與梓梓原本並不熟悉，但在公司安排她們一起推出單曲後，因為經常往返台北、台中，交通與住宿開銷龐大，梓梓主動邀請她一起住，舉動讓她備感溫暖，也因此開啟兩人長時間相處的契機，「在我崩潰脆弱很無助的時候，她沒有跑掉，溫柔地接住了我。」

▲▼LULUMI發文挺梓梓。（圖／翻攝自Threads／_lulumi_）

而梁媛媛也發文表示，因為網路謠言已經傷害到自己的隊長梓梓，所以她決定站出來說話。她直言：「當還是個團隊時候大家都幫忙你，當你被淘汰的時候，應該是反省你自己！」暗指有離隊的成員在外放話。梁媛媛也不滿說：「方法很多種，而你卻選擇最不聰明的方式！我只能說，你本來是大家的小可愛，但現在想想真的是可惡了！真的是氣炸了！亂扯一通比扯鈴還扯。」

▲眾人聲援梓梓。（圖／翻攝自Threads／yuan9319.tw）

此前，「啦啦隊女神推手」Zack48在簡立喆的節目中提到，他曾推薦一位啦啦隊女孩加入新的隊伍，但對方開口就要求當隊長。後來那位女孩進到新隊伍後，不僅當了隊長，還兼任總監，並開始搞「後宮甄嬛傳那套」排除異己，只留下自己的「快樂小夥伴」，而且女方從未向他道謝，直到參加一個有業界大咖的場合，才放馬後炮，讓他覺得是為了資源刻意作戲。

雖然Zack48並未明指該位女孩的身分，但有不少網友根據線索推敲，梓梓也成為猜測名單之一。對此，梓梓則轉發隊員們的聲援文，鄭重表示「眼見為憑，凡事求證」。

▲梓梓發聲。（圖／翻攝自Instagram／t40533）