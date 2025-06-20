麋先生五度合體宇宙人演出　突宣佈「要暫時休團」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮將在明（21日）於台北小巨蛋登場，夯團宇宙人和麋先生將合體擔任開場演出，今（20日）進行彩排，雙方合體超過5次，坦言擔心觀眾沒有新鮮感，聖皓更表示這次合體後要暫時休團24小時，小玉說：「要對他唱情歌有點害羞！」聖皓則回：「在螢幕上我們要表現出CP感！」被拱乾脆接吻搶版面，聖皓說：「是要跟Jolin姐尬是不是？但怕我們親了隔天還是沒版面！」

▲▼小玉和聖皓太熟對方，怕對唱情歌會笑場。（圖／記者黃克翔攝）

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今現場備有西瓜和荔枝供兩團消暑，麋先生主唱聖皓卻調皮把荔枝放在宇宙人主唱小玉下半身比劃，讓現場眾人大笑，他急忙解釋不是開黃腔：「剛小玉說不知道拿水果高度要放在哪裡，我才比一下，而且我要表達的是他今天穿搭跟荔枝的顏色很搭！」

宇宙人吉他手阿奎前陣子當了二寶爸，笑說最近幸福感倍增，但昨天他和太太帶2個小孩散步回家，路上突然出現蟑螂，老婆嚇到往路中間衝，當時他手上抱二寶，第一時間沒能拉住太太，直呼：「當下我是真的有崩潰！」更苦笑說：「我希望老婆、小孩全都能一起顧到。」阿奎也表示對麋先生、宇宙人很不好意思，因為他為了接小孩，每次練團晚上7點就一定要走，被聖皓虧：「他一個人當爸，兩團都要配合！」

▲▼宇宙人和麋先生明天將擔任典禮開場演出。（圖／記者黃克翔攝）

麋先生貝斯手以諾8月也要當爸，「我愈聽愈緊張，都靠買東西抒壓。」，聖皓笑說：「以諾都買房、買車子，他什麼都有了，所以我們都想不到要送什麼。」但有在網路上看到一台大人和嬰兒食品都適合的電鍋，讓以諾覺得很窩心，也表示之後當爸可能跟團內請假的次數會變多，聖皓打趣說：「他有請跟沒請我們也不太會發現。」