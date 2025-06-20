黃曉明考名校博士班！　「初試第2高分卻落榜」親發聲：明年再戰

記者黃皓瑋／綜合報導

47歲的大陸男星黃曉明曾獲得金雞獎、百花獎等大獎肯定，出道多年仍持續精進的他，近期報考大陸著名藝術學府「上海戲劇學院」的博士班，並成功以第2名之姿進入複試階段，不過該校博士班擬錄取名單今（20日）出爐，他卻遺憾未能錄取，對此他也做出回應。

▲黃曉明報考博士班遺憾落榜。（圖／翻攝自微博／黃曉明工作室）



黃曉明今年（2025）以「同等學力加試」，報考了上海戲劇學院的「藝術管理、戲劇策劃」博士班，並在初試中獲得89分的成績，是所有考生中的第2高分。隨著日前複試結束，擬錄取名單於今日公開，不過在僅錄取1人的該班級榜單中，並未看到他名字。據《紅星新聞》報導，黃曉明對此接受訪問，大方坦承落榜，並正向表示：「明年再戰。」

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另一方面，曾演出《愛情公寓》、《獵罪圖鑑》等電視劇的男星金世佳，也在今年報考了上海戲劇學院博士班，選擇的領域則是「表導演創作」。今日成績公佈，他以278.84的總成績名列第2，順利進入擬錄取名單，消息一出獲得許多大陸網友祝福。

▲金世佳進入上海戲劇學院博士班擬錄取名單。（圖／翻攝自微博／金世佳工作室）