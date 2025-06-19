思念大S暴瘦！具俊曄傳金山看房陪愛妻　命理師籲不妥「建議找好的歸宿」

記者孟育民／台北報導

女星大S病逝，長眠「金寶山」，具俊曄因為思念過度人消受一圈，甚至每天都到金寶山陪伴愛妻，令人不捨與心疼。然而，從台北開車到金寶山約要1小時車程，據了解，具俊曄2個月前就在金山看房，該案為新成屋案，鄰近金寶山，部分戶別從陽台往山上看，還可看到金寶山。對此，命理師小孟認為具俊曄過度思念的行為不妥，希望他能找到好的歸宿，也讓大S能安心。

▲具俊曄思念大S每天都去金寶山，甚至傳出將在金山置產。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

金山在地民眾肯定地告訴《ETtoday新聞雲》記者，約在2個月前具俊曄到金山看房子。據了解，該案是剛完工的成屋案「四季茗園」，總價則落在764到1526萬元間。至於有沒有買？記者致電負責代銷的弘璽地產，但該公司不予回應。S媽則回應：「沒有聽說耶，他真的很愛熙媛，並謝謝大家的關心。」

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▲具俊曄目前工作全停擺。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）



具俊曄每天都到金寶山看大S，命理師小孟向《ETtoday星光雲》表示不妥，「往生者如果走了之後太思念對方，祂就會牽掛著我們，原本或許可以到更好的地方，就因為我們的思念，祂會駐守在這裡，也會對亡靈不好。」小孟也認為，具俊曄每天看著大S或許能得到療癒，但久了容易沖煞，身體變差，並因心情長期低落，導致失眠、患憂鬱症，晚年還會因太執著而過得不好。

▲小孟老師給建議。（圖／翻攝自Facebook／小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

小孟建議具俊曄要多去走走，離開熟悉的地方，「我相信大S一定希望具俊曄好，一定不會希望你過得很低落，這樣對方也會很難過，會讓祂覺得是自己的錯，其實搞不好可以找個人照顧自己。」