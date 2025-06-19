世界都瘋台灣感性！台北橋「機車瀑布」登外國電影　龍山寺算命街也入鏡

記者蕭采薇／台北報導

電影《占星轉運站》遠赴世界各地取景，其中一站甚至跟隨一名渴望與歌手父親修復關係的女性驚喜來到台灣，在台灣本島及金門上演一場跨文化的奇幻旅程。他們走訪了台灣民眾耳熟能詳的天水宮、金山財神廟、小人國、龍山寺算命街以及金門砲台等景點。

▲《占星轉運站》走訪台灣民眾耳熟能詳等景點，包括台北橋的機車瀑布。（圖／天馬行空提供）

一行人不僅參觀了台灣最正宗的寺廟文化，也親身體驗了新奇的鳥卦、那卡西、豬腳麵線等在地特色，連著名的「台北橋」機車瀑布。

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導演彼得克雷克斯坦言自己一開始並沒有打算觸碰占星題材，是在奧地利製片雷夫維塞爾三年來不斷遊說下，才終於同意和占星師盧齊亞娜見面，沒想到見了面之後，便深深被她迷住了，覺得非以她為主角拍一部電影不可。

▲《占星轉運站》在台灣本島及金門上演一場跨文化的奇幻旅程。（圖／天馬行空提供）

他也笑稱自己在此之前，一直以來都不喜歡和他人談論神祕學，現在改變了，會張開耳朵聆聽，因為不論是否相信，都有機會聽到有價值的故事。直到拍完本片，導演彼得仍坦言，「我還是不相信占星，但我相信盧齊亞娜」《占星轉運站》將於6月底在台北電影節首映，並於7月18日正式在台灣上映。

▲《占星轉運站》導演彼得克雷斯花了很多時間，和占星師盧齊亞娜相處。（圖／天馬行空提供）