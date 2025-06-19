連「真冰涼」都會講！頌樂中文單曲成績超狂「空降榜單冠軍」　回應超暖心

記者吳睿慈／台北報導

南韓女歌手頌樂（Solar）日前進軍華語樂壇，並推出中文單曲〈Floating Free〉，展現跨語言、跨文化的音樂表現力，首度與9m88合作，融合兩人截然不同的音色與情感張力，碰撞出極具層次的音樂火花。歌曲甫上架便引爆熱烈關注，空降iTunes「Top Songs」冠軍，成績相當好。

▲頌樂中文單曲成績超狂，空降榜單冠軍。（圖／種子音樂、RBW提供）



〈Floating Free〉甫發行就空降iTunes「Top Songs」冠軍，並迅速登上KKBOX「Top Trending Songs」第5名、「週榜單曲榜」第25名，其中新歌即時榜榜名次僅以第四日數據統計，即登上第1名。MV部分同樣收穫極高關注， YouTube音樂影片發燒榜第2名，進一步驗證頌樂在華語樂迷間的高人氣與強大影響力。

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首支中文單曲表現亮眼，頌樂開心地親自回應發行成績：「這是我們一起創造的奇蹟。」她也在IG發布限時、在YouTube上發文表達感謝，她表示：「很感謝與感激收到那麼多的喜愛，我之後也會更努力做出更多好音樂回報給支持著我的粉絲朋友們。」

▲頌樂感性致謝粉絲「這是我們一起創造的奇蹟」。（圖／種子音樂、RBW提供）



為了這次作品，頌樂花了超過7個月苦練中文，主動學習時下超流行用語，像是「真冰涼」、「要確欸」、「觸爛」等，不只歌聲迷人，就連說話也超接地氣。不僅如此，她火力全開展開密集宣傳行程，強勢攻佔各大綜藝、報紙、網路節目、YouTube 頻道與電視電台，人氣爆棚！

期間，頌樂親自造訪深坑老街、九份、夜市等地，邊吃臭豆腐、粽子邊錄節目，所到之處瞬間變成粉絲打卡熱點，網路上掀起朝聖風潮。不只螢幕魅力爆棚，現場互動也超有感。

對於這次的好成績，頌樂透過所屬公司RBW表示：「我真的非常感謝粉絲與聽眾的支持。能用中文唱出我的心情，並被大家接受，對我來說意義非凡。這是我們一起創造的奇蹟，我會帶著這份感動繼續前進。」首張華語實體專輯《Floating Free》實體專輯現正開放預購，預購期間至6月30日止，即日起可於五大唱片、佳佳唱片、光南大批發、誠品書店、博客來網路書店、PChome、K-MONSTAR等通路預購入手。