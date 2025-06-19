《單身地獄5》將開拍！25歲模特金高恩「曾爆熱戀GD緋聞」加入　超猛背景曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄》每季都找來俊男美女出演，有消息指出製作單位正在籌備第五季，沒想到，19日爆出一名驚喜嘉賓，25歲模特兒金高恩（김고은）2024年曾與天王G-DRAGON（GD）傳過緋聞，但男方公司否認戀情並表示「只是親近的哥哥與妹妹關係」，如今金高恩即將出演實境秀，引起高度關注。

▲25歲模特金高恩曾爆熱戀GD緋聞，但後來男方否認了。（圖／翻攝自金高恩、GD IG）



金高恩從出戰第66屆韓國小姐大會，出眾的氣質與外貌被選為「美」榮譽，成為該年度的季軍得主，而她的爸爸是前國家足球隊的選手金鉉洙（김현수），她以模特兒身份在韓活動，還未出道就已經累積高知名度。

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不僅如此，她過去更曾與G-DRAGON（GD）傳過緋聞，但男方公司解釋：「因為共同朋友很多因此產生誤會，兩人沒有交往，只是親近的哥哥與妹妹關係。」否認戀情。

▲25歲模特金高恩加盟《單身即地獄5》（圖／翻攝自金高恩IG）



據韓媒報導，金高恩近期徵選參加《單身即地獄5》，該節目以「地獄島」、「天堂島」兩種生存模式展開戀愛實境秀，每季都會有許多氣質出動的素人或是小有名氣的網紅參加，在國際間獲得很多觀眾喜愛。