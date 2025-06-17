美男星患漸凍人「右半邊癱瘓」崩潰痛哭！早冒症狀：以為簡訊發太多

記者劉宜庭／綜合報導

美國男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）以《高校十八禁》（Euphoria）、《實習醫生》等人氣影集聞名，今年4月對外透露自己確診了肌萎縮性側索硬化症（ALS），俗稱「漸凍人」，近日首度上節目受訪，一度激動痛哭，他早在1年半前出現手無力的症況，但一開始並沒有太在意，如今身體右半邊已經完全動不了，持續與疾病抗爭中。

「我永遠忘不了這三個字母（ALS），我每天一醒來，就馬上被提醒這一切正在發生。這不是夢。」艾瑞克丹恩近期在節目《Good Morning America》分享近況，「我的左側還能動，右側已經完全無法動彈」並指出左手也正在變得越來越無力，「我覺得再過幾個月，我可能連左手也失去功能了，這真的很令人震驚。」儘管目前仍能走路，但他已經開始擔心雙腿是否也將失去功能。

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▲艾瑞克丹恩4月證實罹患漸凍人。（圖／路透）



這也是艾瑞克丹恩宣布患病後，第一次公開受訪，他回憶其實早在一年半前就出現症狀，當時他的右手開始感到無力，「一開始我並沒有太在意，當時我以為可能是發簡訊發太多，或是手累了。但幾週後，我發現情況惡化了一點，於是我去看了手部專科醫生，他又把我轉給另一位專家。我接著去看了神經科醫生，然後那位神經科醫生又把我轉介給另一位神經專科，還說：『這已經超出我的能力範圍了。』」

經歷了長達9個月的檢查後，艾瑞克丹恩於今年4月被診斷出罹患ALS。至於真正感受到疾病帶來的衝擊，是幾個月前帶13歲女兒出海時，父女倆一起下水，曾是游泳選手與水球高手的他，赫然發現自己無法游泳，「是我女兒把我拉回船上。」他落淚回憶當時的場景：「我真的崩潰了，我整個人……真的心碎了。」

艾瑞克丹恩7歲時父親輕生離世，談及自己可能會因ALS提早離開孩子身邊時，他坦言：「我很憤怒，因為我的父親在我年幼時被奪走了，現在，我可能也要在我女兒還很年輕的時候離開她們。」目前他將重心放在家人身上，並努力在能力範圍內繼續從事他熱愛的表演工作，「我不認為這是我故事的結束，我的內心深處也不覺得這是我的終點。」

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