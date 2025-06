美男星患漸凍人「右半邊癱瘓」崩潰痛哭！早冒症狀：以為簡訊發太多

記者劉宜庭/綜合報導

美國男星艾瑞克丹恩(Eric Dane)以《高校十八禁》(Euphoria)、《實習醫生》等人氣影集聞名,今年4月對外透露自己確診了肌萎縮性側索硬化症(ALS),俗稱「漸凍人」,近日首度上節目受訪,一度激動痛哭,他早在1年半前出現手無力的症況,但一開始並沒有太在意,如今身體右半邊已經完全動不了,持續與疾病抗爭中。

「我永遠忘不了這三個字母(ALS),我每天一醒來,就馬上被提醒這一切正在發生。這不是夢。」艾瑞克丹恩近期在節目《Good Morning America》分享近況,「我的左側還能動,右側已經完全無法動彈」並指出左手也正在變得越來越無力,「我覺得再過幾個月,我可能連左手也失去功能了,這真的很令人震驚。」儘管目前仍能走路,但他已經開始擔心雙腿是否也將失去功能。

這也是艾瑞克丹恩宣布患病後,第一次公開受訪,他回憶其實早在一年半前就出現症狀,當時他的右手開始感到無力,「一開始我並沒有太在意,當時我以為可能是發簡訊發太多,或是手累了。但幾週後,我發現情況惡化了一點,於是我去看了手部專科醫生,他又把我轉給另一位專家。我接著去看了神經科醫生,然後那位神經科醫生又把我轉介給另一位神經專科,還說:『這已經超出我的能力範圍了。』」

經歷了長達9個月的檢查後,艾瑞克丹恩於今年4月被診斷出罹患ALS。至於真正感受到疾病帶來的衝擊,是幾個月前帶13歲女兒出海時,父女倆一起下水,曾是游泳選手與水球高手的他,赫然發現自己無法游泳,「是我女兒把我拉回船上。」他落淚回憶當時的場景:「我真的崩潰了,我整個人……真的心碎了。」

艾瑞克丹恩7歲時父親輕生離世,談及自己可能會因ALS提早離開孩子身邊時,他坦言:「我很憤怒,因為我的父親在我年幼時被奪走了,現在,我可能也要在我女兒還很年輕的時候離開她們。」目前他將重心放在家人身上,並努力在能力範圍內繼續從事他熱愛的表演工作,「我不認為這是我故事的結束,我的內心深處也不覺得這是我的終點。」

