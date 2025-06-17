關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

記者劉宜庭／綜合報導

出道多年、擁有高顏值與氣質的女星關穎，近日罕見亮相電視節目《女人我最大》，引發粉絲驚喜。她也在社群發文自曝過去「神隱電視圈」的真實原因，直言自己生性害羞、膽小，對於上節目總是能避則避：「我實在是太不會講話。」

▲關穎坦言鮮少接通告。（圖／翻攝自關穎IG）

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關穎透露，自己平時幾乎不跑通告，也很少參與綜藝節目，甚至從未踏進Podcast領域，「雖然期間收過很多溫暖又熱情的邀約，但我實在是太不會講話，尤其隨著年紀反應也越來越慢，有時候連主持人都懷疑節目是不是卡住了。」她還坦言，為了克服緊張情緒，曾試圖透過小酌壯膽，結果反而直接「失控」，場面立刻變成「警示教育」，讓她哭笑不得。

▲關穎因應主持人藍心湄之邀，才破例上節目錄影。（圖／翻攝自關穎IG）



因此，關穎一直奉行「能不上就不上」的低調作風，但這回因應主持人藍心湄之邀，才破例上節目錄影。她輕鬆自嘲：「當然我也沒認真幹嘛，本人唯一的貢獻-就是帶著包來耍廢兼分享。」節目錄影當天，她以寬鬆印花上衣搭配軍風牛仔褲現身，手上拎著經典名牌包包，時而耍酷、時而賣萌，甚至還在攝影棚玩起腳踩展示台的搞怪POSE，展現出她難得放鬆、親民的一面。

面對外界關注的「身材變化」，關穎也大方回應：「還有，對！我又變更胖了。嗯…我不知道為什麼大家對這個這麼在意耶，當然苗條很好 但有些肉也不壞吧！」展現自信又幽默的態度。